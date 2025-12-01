El Govern balear del PP subvenciona a 14 entidades privadas encargadas de atender a inmigrantes ilegales

El Govern de Baleares que lidera Marga Prohens (PP) subvenciona a un total de 14 entidades privadas sin ánimo de lucro que se dedican a la atención, inclusión y orientación social de cientos de inmigrantes que llegan a las Islas. El presupuesto total del Ejecutivo autonómico en los años 2024 y 2025 para estas organizaciones fue de más de un millón de euros.

Es lo que se ha podido saber gracias a una pregunta de Vox a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, en la que se exige la partida presupuestaria a todas y cada una de las entidades que se encargan de la atención de inmigrantes ilegales, aunque en la respuesta del Govern no se especifica la condición de irregular de estas personas.

Dichas organizaciones, algunas pertenecientes a la Iglesia, se encargan de la elaboración y gestión de servicios y programas de atención social, orientación e integración para fomentar la inclusión social de personas inmigrantes, muchos de ellas llegados a las Islas de manera ilegal.

La presión migratoria sobre las Islas obliga al Ejecutivo a desplegar una amalgama de subvenciones públicas destinadas, entre otras cosas, a la promoción social de inmigrantes, inmersión lingüística, acceso a la salud, apoyo al autoempleo para mujeres e itinerarios laborales.

En total, son 14 las entidades privadas sin ánimo de lucro que se dedican a estas laborales, siendo Médicos del Mundo y Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul las organizaciones que más dinero público reciben, con 191.000 y 171.000 euros respectivamente.

Otros números que evidencian la enorme presión migratoria sobre el archipiélago son los de la carga asistencial masiva por parte de personas en situación irregular en la sanidad balear. La Conselleria de Salud confirmó que sólo en el año 2024 se realizaron 103.124 consultas de atención primaria a inmigrantes ilegales.

Según la documentación oficial remitida por el IB-Salut, entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de septiembre de 2025, la sanidad pública balear ha soportado 194.608 consultas médicas en Atención Primaria (103.124 en 2024 y 91.484 en lo que llevamos de 2025). A esto se suman 40.240 atenciones en urgencias y cerca de 28.000 estancias hospitalarias.

Todas las entidades subvencionadas por el Govern balear: