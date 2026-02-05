El Govern balear asegura que su ‘lista negra’ de médicos objetores del aborto «será estrictamente confidencial»

La Conselleria de Salud del Govern de Baleares sigue trabajando en el decreto que permitirá crear el registro de objetores de conciencia al aborto, después de que el Gobierno mandara un requerimiento formal por incumplir la normativa el pasado octubre. OKBALEARES adelantó el pasado 26 de enero que Manuela García ya tenía el decreto listo a punto para sacarlo a exposición pública y que, por tanto, se había tomado la decisión política de obedecer los requerimientos de la ministra de Sanidad.

Según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, en una rueda de prensa este jueves, el decreto que regulará el registro estará en fase de exposición pública hasta finales de este mes.

Una vez finalizada la fase de consulta pública, continuarán los trámites para la creación de este registro que, ha remarcado la consellera, será estrictamente confidencial.

Igualmente, ha insistido en que el derecho al aborto en la sanidad pública de las Islas está garantizado. «La atención al aborto es rápida, próxima y cercana», ha agregado.

El Govern balear de Marga Prohens ya ha cumplido y ha acabado obedeciendo ante las amenazas de la ministra de Sanidad, Mónica García, y ya ha elaborado el decreto para la creación de la lista negra de médicos objetores ante los abortos.

Lo ha hecho fuera del plazo marcado por el ultimátum de la ministra, pero ha acabado cumpliendo la ley, como siempre ha defendido la consellera Manuela García. Eso sí, la lista se quedará en la Conselleria de Salut y no se entregará al ministerio cumpliendo también con la confidencialidad obligada.

Con esta decisión, Prohens deja sola a Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid sigue en rebeldía y no tiene ninguna intención de elaborar la lista reclamada desde el Ministerio. Es la única autonomía rebelde tras la decisión de Baleares de obedecer al requerimiento.