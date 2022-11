El Govern de Armengol oculta cuántos inmigrantes reciben ayudas y viviendas sociales: «No nos preocupa»

El Govern de la presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, se niega a revelar y dar a conocer cuántos inmigrantes reciben ayudas económicas y viviendas sociales. Esta semana, y por partida doble, la consellera independentista de Asuntos Sociales, Fina Santiago (Més per Mallorca) y el conseller socialista de vivienda, Josep Marí Ribas, rechazaron responder sobre esta cuestión al diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Sergio Rodríguez, pese a la insistencia de éste en conocer estos datos.

Ambos altos cargos del Ejecutivo balear, en la presentación de los presupuestos de sus respectivas áreas, se cerraron en banda a la hora de informar sobre el particular a los habitantes de una comunidad como la balear que, en 2021, recibió 2.400 inmigrantes ilegales, y que es ya tercera comunidad española más afectada por la denominada ruta argelina.

«Nos gustaría saber simplemente esto. ¿Qué destinamos a ayudar, del tipo y de forma que sea, a los inmigrantes ilegales, y cuál es el número de estos inmigrantes ilegales o irregulares a los que estamos ofreciendo ayudas por parte de esta comunidad autónoma?», preguntó primero Rodríguez a la consellera de Més, Fina Santiago, que acumula ya ocho años al frente de los servicios sociales del Ejecutivo balear.

La responsable de la Conselleria de Asuntos Sociales, desde el primer momento, se dedicó a tirar balones fuera: «A usted no le preocupa, las personas con dependencia, ni con discapacidad, ni salud mental, ni menores, no. Le preocupan las que reciben ayudas económicas y están en situación de irregularidad administrativa», dijo dejando sin responder la pregunta.

Tras insistirle Rodríguez sobre las cifras, Santiago afirmó que las desconocía.

«La podemos buscar, pero será absolutamente intuitiva. Si tienen pasaporte y pueden abrir una cuenta corriente o la han abierto en un momento determinado, reciben la ayuda económica. Nosotros le podemos pasar -yo no me lo sé de memoria-las que están ligadas a pasaporte y, si les interesa tanto la inmigración, que está ligado a un NIE y no a un DNI; eso sí que lo tenemos, pero debemos buscarlo. En Servicios Sociales esto no nos preocupa», precisó la consellera independentista.

Y tras no revelar los datos que solicitaba el diputado Rodríguez, Santiago remachó su intervención con toda una declaración de principios, asegurando que «no es una cuestión de ocultación, porque esto es una inversión. Esta gente se ha querido quedar, no se irá, y no vamos a detenerlos, porque nos falta mano de obra que debemos integrar».

En la misma línea, el conseller socialista de Vivienda, Josep Marí Ribas, se negó a facilitar las ayudas al alquiler que el Govern de Armengol ofrece a los inmigrantes, ni cuántos han sido adjudicatarios de viviendas sociales, también a preguntas del citado diputado de Vox.

«Usted hace su discurso, yo no le daré datos porque no los tengo, y no me preocupa», zanjó el también candidato del PSOE al Consell de Ibiza en las próximas elecciones de mayo.

Ante la negativa a responder a una cuestión tan sencilla, el diputado de Vox se levantó y abandonó la sesión, ante la indiferencia del conseller Marí: «Bueno, es igual», afirmó.