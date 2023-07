La Conselleria de Salud, encabezada por la consellera socialista en funciones, Patricia Gómez, ha engañado a 44 auxiliares administrativos interinos a los que había prometido antes de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo contratos de entre uno y tres años. Una vez pasados esos comicios que se saldaron con derrota del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol, han pasado a ser de un máximo de tres meses y, en algunos casos, rebajándoles la categoría profesional.

Un mazazo del que se han enterado los afectados un día antes de que entraran en vigor sus contratos, sin tiempo por tanto alguno, para reaccionar.

Todo arrancó el pasado 5 de mayo cuando la Subdirección de Gestión de Personal convocó un acto público y presencial de adjudicación de aproximadamente 100 interinidades y contratos de larga duración para auxiliares administrativos, con fecha de inicio para el uno de julio.

Faltando a su palabra, el 31 de mayo cambió el acto único presencial por varios actos telefónicos, descentralizados y simultáneos con estos trabajadores, sin concretar ya entonces cuántas plazas se ofertarían.

La mayor de las sorpresas llegó el pasado 30 de junio, un día antes de iniciar sus contratos, cuando aproximadamente 44 contratados de larga duración e interinos que iban a estar destinados a la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, empezaron a recibir llamadas del departamento de Recursos Humanos.

El IB-Salud les informaba de que sus contratos pasaban a ser de sólo tres meses, sin dar explicación alguna al respecto, e incluso advirtiendo a algunos de los afectados, que en vez de ser auxiliares administrativos serían contratados como celadores.

Un doble castigo ya que supone una bajada en el escalafón del personal de gestión, y por tanto, una disminución de su salario, además del perjuicio ya ocasionado por la reducción de la duración de sus contratos. Se da la circunstancia, además, de que muchos de estos trabajadores que están en la bolsa única de ambas categorías, se habían puesto en situación de no disponibilidad para contratos de celador, con el fin de poder así optar a contratos de larga duración como auxiliares administrativos en centros de salud.

Al parecer ,todo ha sido decisión unilateral del director general del IB-Salud, Manuel Palomino, que no ha dado tiempo de reacción alguno a los afectados para decidir, si aceptaba o no, la reducción del contrato prometido con la circunstancia de que el personal de otras gerencias de la citada Conselleria, no se han visto afectados. Otro regalo envenenado del Ejecutivo socialista aún en funciones para el próximo Govern de Marga Prohens (PP).

El sindicato mayoritario CSIF ya ha anunciado que solicitará formalmente al IB-Salud, las debidas explicaciones respecto a recientes cambios en la contratación de auxiliares administrativos y califica de «inadmisible» la cancelación de un acto público presencial y su posterior traslado a una modalidad telefónica, seguido de modificaciones repentinas en las condiciones contractuales sin previo aviso.

Para esta central resulta fundamental garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y asegurar la estabilidad laboral, evitando convertir contratos de larga duración en contratos de corta duración sin una justificación válida. El sindicato ya ha anunciado que tomará todas las medidas necesarias para garantizar los derechos laborales de los trabajadores afectados.