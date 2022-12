El Govern de Armengol defiende a ultranza la reforma de la sedición y la malversación. La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha defendido la «legitimidad» del Gobierno de Pedro Sánchez para la reforma de los delitos de sedición y malversación, mientras el diputado del PP Antonio Fuster ha exigido «valentía».

De este modo, el diputado Fuster ha exigido al Govern de Armengol que sea «valiente para valorar» la reforma de los delitos de sedición y malversación planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez después de preguntar a Garrido, durante el pleno del Parlament, si considera el Govern adecuado modificar el Código Penal en función de las peticiones que hacen los que han cometido los delitos.

En este sentido, la consellera ha indicado al PP que este debate no corresponde a la sesión de control al Govern del pleno, a la vez que ha especificado que se trata de «propuestas de modificación» hechas por Grupos Parlamentarios «totalmente legitimados». «Es totalmente legítimo y amparado por los votos de las elecciones».

En el pleno del pasado día 15 de noviembre, la presidenta Francina Armengol ya se mostró entusiasmada con la decisión de Pedro Sánchez de eliminar el delito de sedición.

En respuesta a una pregunta del líder de Vox, Jorge Campos, Armengol argumentó que en el golpe de Estado de Cataluña no hubo violencia: «El delito de sedición va contra el orden público, señor Campos, no contra la unidad de España o la Constitución. El delito que va en contra es el de rebelión, que no se pudo aplicar nunca porque no hubo violencia», ha dicho la mandataria balear.

Jorge Campos le respondió así: «Señora Armengol, demuestra, al igual que Sánchez, que no es leal a la Constitución ni a España. Hubo un tiempo en que el PSOE lo fue, pero hoy ha quedado reducido a una banda de paniguados que celebran la destrucción liderada por su jefe Sánchez. Todos ustedes, socialistas, son cómplices de esta fechoría. Si lo apoyan son unos traidores».

Este martes, el diputado del PP Antonio Fuster ha asegurado que modificar estos delitos es «debilitar» el estado de derecho. «El PP pide que levanten la voz ante Sánchez. En política hay algo que se llama dignidad y a ustedes les falta por tierra, mar y aire», ha asegurado.

«Incluso algunos barones socialistas han levantado la voz porque supone hacer un código penal a la carta», ha dicho Fuster, quien ha subrayado a Garrido que ante estas reformas «no caben medias tintas ni posiciones ambiguas».

Vivienda

En otro momento del pleno, la diputada del PP Marga Durán ha subrayado, que en el Govern «son unos inútiles gestionando la política de vivienda». Así lo ha afirmado durante el pleno del Parlament después de preguntar al conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, sobre la situación de construcción de vivienda pública en Son Busquets.

Marí ha defendido que ya se cuenta con «la garantía» de la construcción de viviendas públicas en estos terrenos, que ahora mismo son propiedad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y ha destacado la construcción de más de 800 viviendas «en un proyecto moderno y asequible», informa Europa Press.

En esta línea, el conseller ha explicado que este proyecto es posible gracias a la colaboración entre el Gobierno, el Govern y el Ayuntamiento de Palma. «Ya tenemos la garantía de que haremos un proyecto bueno», ha afirmado.

Sin embargo, la diputada del PP ha afeado al Govern que durante dos legislaturas no han hecho «nada de nada». «Cuatro años malgastados y en la actual han tardado tres años para formalizar algo. No hacen nada de nada», ha subrayado, para después añadir: «Estamos es una fase muy preliminar y tardará muchos años hasta que se pueda construir en Son Busquets».

Por otra parte, el conseller ha asegurado, ante una pregunta del diputado del PP Sebastità Sagreras sobre la okupación de viviendas, que este asunto «siempre se pone en manos de la Justicia». «Lo que hacen ustedes aquí es un acto de irresponsabilidad porque no hacen propuestas», ha indicado.

Así, Marí ha afirmado que las okupaciones son delitos «y así se tratan». «Lo que pasa es que nosotros confiamos en el estado de derecho, que tiene garantías. Seguiremos trabajando ante este alarmismo que no conviene, pero a ustedes sí para no perder votos ante la extrema derecha», ha terminado.