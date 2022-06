El gobierno socialista de Mallorca echa ahora a 30 enfermeras por no tener el certificado de catalán

El gobierno de izquierdas que gestiona el Consell de Mallorca, con la socialista Catalina Cladera como presidenta, ha echado a 30 enfermeras sobradamente preparadas de la lista de aspirantes a trabajar en las residencias de mayores y centros asistenciales dependientes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por no tener certificado de catalán.

El caso no es nuevo ya que anteriormente el Govern balear de Francina Armengol ya había prescindido de médicos, celadores, enfermeras y técnicos sanitarios por no dominar de forma hablada y escrita la lengua catalana. El pasado mes de septiembre OKDIARIO ya informó de la decisión de la Conselleria de Salud de excluir a 2.600 aspirantes a ocupar una plaza en los hospitales y centros de salud de Baleares por no tener acreditado el conocimiento del catalán. Eran, en concreto, 12 enfermeras de Urgencias, 2.500 celadores y una cuarentena de trabajadores sociales e higienistas bucales.

Más delicado fue el tema de Ibiza donde tanto el departamento de Urgencias como el de Oncología del Hospital Can Misses se encontraron con un grave déficit de personal médico especialista por motivo del catalán.

Durante los dos años fuertes de la pandemia del coronavirus el gobierno insular de Mallorca había optado por incumplir la normativa del Ejecutivo autonómico sobre la exigencia del catalán para trabajar en la Administración. Ahora, una vez se ha relajado la presión asistencial, el gobierno insular de izquierdas se ha apresurado a recuperar el requisito. En esta convocatoria para enfermeras se exige el certificado B-2 de catalán, un nivel medio alto.

De la lista de aspirantes se han visto excluidas 31 personas y para 30 de ellas el motivo ha sido no tener el título acreditativo de catalán.

El portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, ha denunciado este lunes «el sectarismo» de la presidenta de la institución, Catalina Cladera. «Se ha convertido en una auténtica radical catalanista, una fanática que pone el conocimiento del catalán por encima de los conocimientos y habilidades que poseen los candidatos a técnicos de enfermería del IMAS».

Según el portavoz de Vox, «a los socialistas no les importa que los aspirantes a una plaza de enfermería acrediten los conocimientos que necesitan para desarrollar su labor, les importa si tienen o no

tienen el nivel B-2 de catalán”.

El partido que lidera en Baleares Jorge Campos afirma que por culpa de las políticas partidistas del PSOE, no sólo se está perjudicado a los trabajadores sino también a los usuarios de los servicios a los que esos trabajadores van dirigidos, dado que a personas ampliamente cualificadas la señora Cladera les quita el pan por no acreditar el nivel B2 de catalán y priva a los usuarios del IMAS de ser atendidos por grandes profesionales».

Por ello, el portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca exigirá en el Consejo Rector del IMAS del próximo miércoles detalles acerca de la exclusión de estas 31 personas candidatas a técnico de enfermería del IMAS.

Gili afirma que «la señora Cladera se ha convertido en un satélite, una marioneta dirigida por la tirana Francina Armengol. La señora Cladera se ha convertido en un monigote dominado por sus socios de gobierno (Més y Podemos), a los que está sometida para poder seguir en el cargo», apostilla.