Tras quince días de parón por selecciones, el Mallorca volverá a competir este finde de semana en uno de los estadios que peores registros ha cosechado en este Siglo XXI. Ya son 18 años consecutivos sin conocer la victoria en el nuevo Reale Arena, tanto es así, que desde el solitario gol de Samuel Eto’o el 22 de noviembre de 2003, el equipo balear no ha podido sumar ni un solo punto en sus 8 últimas visitas en terreno donostiarra.

Luis García Plaza ha resaltado la dificultad del choque de este próximo sábado ante uno de los rivales más en forma de la categoría. «La Real Sociedad es un auténtico equipazo. El año pasado fue campeón de la Copa del Rey y como club es un modelo en el que te tienes que fijar. Su filial está compitiendo en el mismo lugar que lo hacíamos nosotros hace 5 meses, por ello, pienso que es un gran espejo donde mirarse. Eso sí, veo muchas ganas en el equipo. Vamos con ganas de sacar algo positivo».

Para el encuentro de este sábado a las 21 h, Luis García Plaza no podrá contar con los lesionados Antonio Raíllo, Take Kubo, Jaume Costa y Aleksandar Sedlar. El técnico ha afirmado en rueda de prensa que la semana que viene Take empezará a apoyar el pie. «Más o menos los plazos irán en torno al mes, mes y medio o incluso dos», concluyó contrariado.

Sobre Antonio Raíllo, tampoco ha lanzado un mensaje optimista, ya que se perderá varios compromisos ligueros por la lesión que se produjo en el amistoso ante el Stade de Brestois. «Estaremos bastante tiempo sin Raíllo. En dos semanas podremos empezar a saber los plazos, pero lo que es seguro es que se perderá varios partidos».

Dos jugadores que serán dudas hasta última hora son Matthew Hoppe e Idrissu Baba. Tras no poder realizar ningún entrenamiento con el resto del equipo debido a sus compromisos internacionales, su presencia en la convocatoria se antoja complicada.

Sobre la polémica que ha generado la suspensión de los encuentros entre el Granada-Atlético de Madrid y Real Madrid- Athletic Club por la ausencia de numerosos internacionales en los conjuntos madrileños, Luis García Plaza, no ha querido morderse la lengua. «¿Por qué unos sí y otros no? La norma es igual para todos, no entiendo ese doble rasero», explicó.

Sobre su continuidad hasta 2023 al frente del equipo, tal y como adelanto en exclusiva este diario, el entrenador español se ha mostrado muy agradecido a la directiva por la confianza depositada. «Estoy muy contento de cómo se están haciendo las cosas aquí, pero es fundamental permanecer en Primera División para seguir construyendo y evolucionando como club. Estoy súper feliz, pero a un entrenador lo que le avalan son los resultados», concluyendo así la rueda de prensa previa a la novena jornada.