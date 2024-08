García Pimienta: «Estamos en el buen camino, nos faltan los resultados»

«Estamos en el buen camino, sólo nos faltan los resultados», ha dicho hoy Xavi García Pimienta, entrenador del Sevilla, que mañana jugará ante el Mallorca en Son Moix en la tercera jornada de Liga. «Si dejamos de cometer errores atrás estaremos muy cerca de ganar», ha agregado el técnico catalán, que compitió con Jagoba Arrasate por un puesto en el banquillo mallorquinista la pasada temporada. El Sevilla no podrá contar en Palma con su extremo Lucas Ocampos, lesionado, ni con el lateral argentino Montiel, también con problemas físicos.

«Quiero pensar que la inercia va a cambiar. Hemos hecho dos partidos buenos pero con errores defensivos, por eso no ganamos. El equipo se repuso bien ante el Villarreal y no deja de atacar y de llegar. Me quedo con que el equipo va a por los partidos de todas, todas, sometimos a un equipazo como el Villarreal y vivimos en su área. Soy optimista con la comunión con la afición, porque estaban encerrados gracias al estadio, que estaba a tope con el equipo. Perdimos por cometer errores y la realidad es que llevamos un punto de seis. Soy optimista, el equipo quiere y nos debemos a esta afición para ir por un buen camino para que los resultados lleguen dentro de este proceso de cambios en el que estamos», añadió el que fuera entrenador de Las Palmas la pasada temporada.

García Pimienta aseguró que «no nos hemos puesto ningún objetivo, sino ir partido a partido y acabar lo más arriba posible que nos merezcamos. Si dejamos de cometer errores estaremos más cerca de ganar y aspirar a algo más. Ahora toca pensar en el Mallorca, que hay que defender bien y estar acertados de cara a portería porque generamos para ello. El camino lo marcará esto. Al final de todo estará donde nos merezcamos».

Por último, con respecto a la portería y los errores que está cometiendo el noruego Nyland, dijo que «Álvaro está aquí porque está capacitado para Primera y para el Sevilla. La portería es un puesto más especial, pero estoy contento con todos, Nyland, Álvaro y Alberto. Estamos muy tranquilos ahí. Todos están preparados para cuando los necesitemos en función de las necesidades. Los culpables de lo que pasa somos todos, nadie en particular».