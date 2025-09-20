Gabriela Sabatini, embajadora del Mallorca Women’s Championships

La leyenda del tenis Gabriela Sabatini ha sido nombrada embajadora del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group, aportando prestigio e inspiración al nuevo torneo WTA 125 que se celebrará en la isla. Del 4 al 12 de octubre, Santa Ponça reunirá a 32 jugadoras internacionales, así como a numerosas celebridades e históricas figuras del tenis, en una semana de deporte y entretenimiento en el Mallorca Country Club.

Sabatini es una de las figuras más icónicas de la historia del tenis femenino. La argentina ganó el US Open de 1990, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y disputó tres finales de Grand Slam. Antigua número 3 del mundo, se la recuerda por su elegancia en la pista, su histórica rivalidad con Steffi Graf y su condición de modelo a seguir para distintas generaciones.

En Mallorca, Sabatini no solo acompañará a las jugadoras, sino que también participará en el torneo de pádel de celebridades que se celebrará durante la semana y será la encargada de entregar el trofeo a la campeona del Mallorca Women’s Championships.

“Estoy muy ilusionada de ser la embajadora del Mallorca Women’s Championships”, declaró Gabriela Sabatini. “Los torneos WTA 125 son una gran oportunidad para que las jóvenes promesas den pasos decisivos en su carrera, y me emociona ver tanto talento reunido aquí en Mallorca. Esta isla tiene un encanto especial, y es maravilloso que el tenis femenino regrese en un escenario tan privilegiado.”

El torneo contará con un cuadro principal de 32 jugadoras procedentes de todo el mundo, incluidas algunas de las mejores de Alemania y Reino Unido. Además, se espera la visita de numerosas celebridades y antiguas estrellas del tenis.

“Este primer torneo reunirá un cuadro internacional de gran nivel y un ambiente único”, señaló Edwin Weindorfer, CEO del grupo organizador e|motion. “También esperamos a destacadas figuras del tenis y del mundo de la cultura y el deporte. Que Gabriela Sabatini sea nuestra embajadora eleva todavía más este evento, subrayando su importancia para el desarrollo del tenis femenino.”