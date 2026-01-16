Los funcionarios de Baleares recuperarán en febrero el dinero que les usurpó Armengol en 2020

Todos los funcionarios de Baleares acabarán de cobrar en el mes de febrero todo el dinero que les recortó de la nómina la ex presidenta socialista del Goverin, Francina Armengol. La consellera de Función Pública del Govern de Marga Prohens, Catalina Cabrer, celebra que con esta medida: «Ahora sí, todos nuestros funcionarios recuperarán los derechos que les fueron recortados».

Además, el Consell de Govern ha ratificado este viernes los acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial de Sanidad el pasado mes de diciembre, por los que se ha acordado homogeneizar, a partir del 1 de enero de 2026, la indemnización por residencia (o complemento de insularidad) prevista en el Acuerdo marco de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

​Así pues, a partir de este año 2026, dichas retribuciones serán iguales para todos los grupos de personal funcionario y de personal laboral. Con este acuerdo marco se estableció la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos y también de la prestación de los servicios públicos.

​La cuantía de la indemnización por residencia (o complemento de insularidad) que corresponde al personal estatutario del Servicio de Salud es la establecida para el personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Esta cuantía será la misma independientemente de la categoría profesional. En Mallorca, alcanzará los 205,30 €; en Menorca e Ibiza, llegará a los 410,60 €, y en Formentera, será de 615,90 €. Este complemento se abonará actualizado con el 0,5 % pendiente de 2024 más el 2,5 % de subida salarial correspondiente a 2025.

​Asimismo, el Consell de Govern ha ratificado la unificación del régimen de vacaciones, permisos y medidas de conciliación del personal estatutario, teniendo en cuenta su peculiaridad específica, que es la de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios que se prestan durante todas las horas del año, tal y como se acordó en la Mesa Sectorial de Sanidad.

​El Consell de Govern también ha ratificado el establecimiento de un baremo único de puntuación de los méritos de conocimientos de catalán, aplicable a todos los procedimientos selectivos, de provisión y movilidad del personal estatutario del Servicio balear de Salud.