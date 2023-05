Si hay un candidato cuya figura trasciende las siglas de su partido (Vox) en las elecciones municipales al Ayuntamiento de Palma para este 28 de mayo, ése es, sin duda alguna, Fulgencio Coll. En su aterrizaje en la política activa en las elecciones municipales de 2019 tras jubilarse, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), que puso en marcha la Unidad Militar de Emergencias (UME), convirtió a Vox en la tercera fuerza política en el Consistorio palmesano con cuatro concejales, a sólo dos del PP.

Coll ha sido el líder de la oposición durante estos cuatro años, y a sus 74 años aspira a todo, porque su carisma a pie de calle y en el salón de plenos, ha quedado patente a lo largo de la legislatura.

PREGUNTA.- Con un currículo como el suyo, ¿por qué se decantó por entrar en política municipal?

RESPUESTA.- Un día me encontré por la calle a Jorge Campos, y le di las gracias por la defensa de España frente a la inmersión catalanista. Entonces cuando me retiré a los 70 años, y adquirí mi independencia, como yo no soy de los que está delante de la televisión gritando ¡¡qué mal, qué mal, qué mal!!, dije: yo tengo que salir a la calle, defender a mis hijos y a mis nietos. Y dejé mi palo de golf, que ya empezaba a aprender, y me metí en política porque creo que la situación de España es tan grave que no quería bajo ningún concepto que las Islas Baleares sigan el modelo perverso, corrupto y golpista que ha habido en Cataluña. Ésta fue la razón. Y ahora sigo con la misma idea. Eso sí, ya he hecho la mili política. Ya sé lo que es un poco la política, el oscurantismo, el engaño, la mentira, la promesa. Yo no voy a prometer cosas que no pueda hacer.

P.- ¿Con qué perspectiva afronta el 28M?

R.- Hay un sentimiento generalizado de que el equipo de gobierno, tras ocho años de magníficos presupuestos, lo que ha hecho es un desastre. La degradación de Palma es clarísima. Y ahora, Sánchez, Armengol e Hila siguen prometiendo lo que no han hecho en ocho años.

P.- ¿Por qué suspende al alcalde Hila?

R.- Porque en vez de hacer gestión se ha dedicado a hacer ideología y sectarismo. No ha sido el alcalde de todos los palmesanos, ha dado la espalda a los barrios y a los ciudadanos, y además, ha sido esclavo de los partidos minoritarios. Un alcalde tiene que ser de todos, y marcar una dirección, y no puede tener tres gobiernos diferentes a lo largo de cuatro años. Si Hila cree que haciéndose fotografías al lado de una bicicleta rosa o verde que hemos pagado todos, o de un autobús de hidrógeno, va a tapar cuatro años de pésima gestión, está muy equivocado. Palma es un desastre desde el punto de vista de la limpieza, seguridad, falta de vivienda. Es un atasco permanente ya. Y todo porque no han analizado profundamente cómo resolver los problemas ni han escuchado a los ciudadanos.

P.- ¿Cómo puede pasar Palma de ser la ciudad mejor del mundo para vivir en 2015 a ser la más sucia de España en 2023? Es que es hasta complicado lograr eso.

R.- Pues lo han conseguido. ¿Por qué motivo? Porque no hay un alcalde que dirija bien. No tiene equipo y ha priorizado los temas ideológicos a la buena gestión. La gente quiere que le limpies el barrio, que pueda salir sin que le okupen la casa. Quiere seguridad jurídica, acceso a la vivienda, una Plaza Mayor con las galerías restauradas. No han hecho nada. ¿Por qué? Primero, porque no analizan con profundidad los temas. Y en segundo lugar, porque ellos tienen una idea preconcebida. Dicen que te escuchan, y no escuchan, y al final cometen errores gravísimos. Aquí hay que estar al lado del ciudadano, del contribuyente que paga unos impuestos carísimos. Al lado del pequeño comercio, del usuario de la EMT, del conductor que no puede aparcar… Además el gobierno de izquierdas de Palma odia lo que no sabe gestionar. Odia al coche, al turista, la edificabilidad, los cruceristas. ¿Por qué? Porque no saben.

P.- ¿Qué ha sido, a su juicio, lo peor que ha hecho el alcalde socialista Hila en estos ocho años?

R.- No ser alcalde de Palma. Ha sido sectario y no ha sabido dirigir un equipo de gobierno. Ha permitido que cada uno vaya a su aire. Y aquí tenemos el resultado. Hila lleva 16 años en el Ayuntamiento, y lo mínimo que se le puede pedir a un alcalde es saber marcar una dirección, tener criterio, cosa que no tiene. Reacciona tarde y mal y, sobre todo, antepone la ideología a la gestión.

P.- ¿Cuál será la primera medida que impulsará si gobierna Palma en junio?

R.- Hay muchas medidas que impulsar. Tenemos que hacer una coalición, buscar un acuerdo y cumplirlo. No va a ser fácil porque ya sabemos cómo es la izquierda cuando está en la oposición, pero lo haremos. Lo primero será reordenar lo que es la empresa municipal de limpieza (Emaya) y poner a alguien que sepa. Lo más importante es el funcionario público, el trabajador municipal. Hay que motivarlo y darle una dirección. No podemos tener a gente que imponga ideología en vez de una buena gestión.

P.- ¿Qué hay que hacer con la Policía Local?

R.- Pues ni más ni menos que darle medios, recursos, hacer un plan de ordenación, llegar a los mil policías y que, sobre todo, se vean en la calle. Hay una policía de barrio, pero como no está bien organizada la Policía Local, no se les ve, no están. Es la primera queja cuando vamos a los barrios, la falta de seguridad. Ya tengo en mente a un policía del Cuerpo para la dirección. No hace falta traer a nadie de fuera con muchos diplomas. Aquí tenemos maravillosos policías, y tengo uno conocido que no voy a dar el nombre, que si yo fuese el alcalde o llevase la dirección, le puedo decir que levantaría la policía y habría más presencia, más eficiencia, mejor organización.

P.- ¿Tranvía sí o tranvía no?

R.- Han sacado de un cajón el tranvía, que es un proyecto que todos los técnicos dicen que es absurdo, que llega tarde, carísimo y que no va a resolver problemas. El tranvía es muy bonito, es atractivo. Todos los alcaldes han querido tener su tranvía aunque sea una ruina, y el tranvía sería una ruina, porque hoy en día tenemos autobuses eléctricos. ¿Por qué poner un tranvía que además tarda más de media hora para venir del aeropuerto?. Es absurdo. Muy bonito, pero un absurdo, un engaño y pura propaganda electoral.

P.- Palma es una ciudad ya en permanente atasco. ¿Qué se puede hacer en materia de movilidad para acabar con esta situación de colapso?

R.- Recuperar líneas de la EMT, que iban muy bien, aumentar las frecuencias y poner más autobuses. Hacer aparcamientos, porque en ocho años no han hecho ninguno. Aparcamiento disuasorios con enlaces rápidos que vayan al centro, o a otros puntos de la ciudad como otras ciudades europeas han hecho, y funciona bien. Pero no han hecho nada de esto. El mejor ejemplo es la peatonalización de la calle Nuredduna. La peatonalización es muy bonita, pero hay que conjugar el poder utilizar el coche, la bicicleta, el vehículo de movilidad personal y hacerlo de una manera armonizada. No han hecho ni una sola carretera de entrada. ¿Qué pasa? Pues que toda la gente que viene se queda en la periferia. Los que vienen de Mallorca no entran al pequeño comercio de Palma, que está cerrando porque no hay quien aparque, no hay quien pueda acercarse. Y la gente se queda en el extrarradio, en las grandes superficies y Palma sigue arruinándose.

P.- Lo de los manteros, directamente, se ha ido ya de las manos, hay por todos lados y sin que nadie haga nada. ¿Qué se puede hacer?

R.- Lo primero que hay que hacer es advertirles que eso es ilegal, que está prohibido, porque va contra la hacienda pública, contra el pequeño comercio, contra la seguridad y la sanidad. Esto no lo permitiremos. Nos sentaremos, negociaremos con ellos para buscarles alternativas, y desde luego, perseguiremos esa actividad ilegal. Para esto está la Policía Local y para eso están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Antes hay que sentarse y decir: miren ustedes, a partir de esta fecha vamos a adoptar todas las medidas legales para que ustedes no vendan nada.

P.- Todo apunta a que si gobierna Vox en Palma será en coalición con el PP. ¿Qué áreas prefiere gestionar su partido?

R.- Nuestra lista es de gente preparada. Con conocimiento y convencida, sabiendo que entrar en la política es para sufrir, porque ya sabemos como es la izquierda en la oposición. El equipo que tenemos nosotros es el mejor. El del señor Hila ya hemos visto que es un fracaso, y repite con el mismo equipo con el que ha fracasado. Los demás partidos tienen equipos, pero el nuestro es de personas que dominan cultura, ingeniería, comunicaciones, la gestión interna del Ayuntamiento o el área económica del Comercio, Hacienda o Innovación. Tenemos gente que está muy preparada para conocer la problemática de las asociaciones de vecinos de los barrios, de los derechos de la mujer, lejos de esta política de género o LGTBI. En definitiva, tenemos gente capaz de poner orden en el desorden que han creado durante cuatro años.

P.- ¿Sobran turistas en Palma? ¿Hay que seguir limitando los cruceros?

R.- Hay un problema de saturación, sobre todo en los meses de verano. No es buena la masificación turística, pero tampoco se ha hecho mucho en tratar de buscar una oferta que sea de todo el año. Y esto se consigue dando más calidad, seguridad, limpieza o permitiendo que todos esos nómadas de la informática, que son capaces de trabajar en cualquier parte del mundo, se asienten en Palma. Esto es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hace la izquierda? Inseguridad jurídica, pegas y más pegas. Es imposible montar un negocio, por mil cosas: porque no hay seguridad jurídica, porque la administración es un enemigo tal y como se está utilizando, y no hay la agilidad ni la disponibilidad de servir al ciudadano. Todo son pegas, normativas, todo es perseguir al que trabaja legalmente, y a aquellos que están de forma ilegal okupando viviendas, o vendiendo ilegalmente, ni los tocan. Esta es la gran diferencia y es lo que va a desaparecer.

P.- En materia de vivienda cómo se puede poner más oferta en el mercado.

R.- Haciendo una ley contra el movimiento okupa, como tienen países serios que es a las 24 horas fuera, a la calle y delito. Así aparecerían en Palma 6.000 viviendas en el mercado de alquiler, y en España, 500.000. Esto es la pequeña diferencia con unos tramposos y unos cómplices con la inseguridad que pactan con los enemigos de España. ¿Qué ha hecho Armengol? Seguridad jurídica ninguna. Hoy en día la gente se va, se va, se va. Constructores que van a abandonar la Isla por falta de seguridad jurídica porque les aplican todo tipo de normativas, los amargan y matan a impuestos.

Entrevista completa a Fulgencio Coll