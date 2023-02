Soplan aires de cambio en el Ayuntamiento de Palma, donde todas las encuestas publicadas este último año vaticinan la caída de la coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos que gobierna la capital balear desde 2015.

Ninguno de los 29 concejales del Consistorio palmesano atesora el extenso currículum laboral y académico del líder de Vox en la capital, Fulgencio Coll, ex jefe del Estado Mayor y concejal en la oposición, que a sus 74 años repetirá como cabeza de cartel en las elecciones municipales de mayo. Su objetivo es que el centroderecha conquiste los 15 concejales que marcan la mayoría absoluta en el salón de plenos.

Pregunta.- La inseguridad ciudadana está disparada en Palma. Es la quinta ciudad más insegura de España y barrios como Son Gotleu, La Soledad, Pere Garau o Corea han sido dejados de lado por el alcalde José Hila. ¿Qué se puede hacer para mejorar la convivencia en ellos?

Respuesta.- La seguridad ciudadana incluye no solamente a la Policía Local, sino a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Delegación del Gobierno. Y todos tienen que trabajar en la misma dirección. ¿Hace falta más presencia policial? Sin lugar a dudas. Recuerdo a un líder vecinal, como Ginés Quiñonero, que me dijo que el problema se arreglaba con seis meses con la policía patrullando desde las 7.00 a las 22.00 de la noche, para que la gente cumpla la normativa, para que no haya okupas, para que no haya venta de drogas, para que no hayan disputas y para que la gente sea ordenada y utilice bien los contenedores de residuos y no tire basuras y demás. Bueno, esto puede ser una solución. La solución es reforzar la Policía de barrio, que ahora no es permanente, es esporádica y así no funciona. Hay que poner un turno de mañana, un turno de tarde, pero que sea permanente, de forma que su presencia en la calle nos dé seguridad y luego, sobre todo, nos pase información para poder mejorar estas cosas.

P.- ¿Qué hacemos con la okupación que en esos barrios es indiscriminada y no combatida por el gobierno municipal?

R.- Precisamente, en estos barrios que estamos hablando es donde se centra más el drama. Bueno, lo que hay que hacer es conseguir que Sánchez se vaya de la Moncloa, que es el enemigo número uno para los españoles en muchísimos problemas, entre ellos la okupación. La okupación hay que tratarla, simplemente, como en otros países europeos: desalojo inmediato. Esta okupación trae delincuencia. Lo estamos viendo, con mucha gente que ha entrado aquí ilegalmente y está montando sus chiringuitos. Lo hemos visto en la casa del terror. Esto ya está más que explicado, aplicar la Ley de Extranjería. Hay que aplicar la normativa. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento, la policía de barrio? Lógicamente, si vive y está en el barrio, avisar inmediatamente cuando haya una okupación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, intervenir de forma inmediata.

P.- ¿Vox incluirá la oficina antiokupación en su programa electoral?

R.- La oficina antidesahucios ya está creada y pondremos una oficina antiokupación para resolver y agilizar los trámites de las víctimas. La okupación afecta a la economía de mucha gente que tiene su casa okupada y ya no puede acceder a una vivienda. Provoca inseguridad. Hay estudios que dicen que hay 8.000 viviendas que podrían salir al mercado si hubiese una seguridad jurídica y una normativa contra la okupación y por todo ello bajaría el precio de los alquileres, porque habría más confianza. Pero en estos momentos la degradación en Palma es permanente y seguirá mientras gobiernen Sánchez y el tripartito municipal de aquí, porque no atacan este problema. Como sucede con los vendedores ilegales, los llamados top manta. Si esto no lo abordamos y miramos hacia otro lado, pues irá creciendo el efecto llamada. Hay gente que no quiere trabajar porque gana mucho más así. ¿De esta manera quién sale perjudicado? Pues el ciudadano, los comerciantes y, además, sin ningún control de Hacienda, ni garantías del material que vende o desde el punto de vista sanitario.

P.- Hablemos del tranvía, que el actual gobierno municipal lleva vendiendo desde el año pasado. ¿Qué opina?

R.- Es electoralismo puro y duro. Lo dijo muy bien el Colegio de Ingenieros: este proyecto llega 25 años tarde. Hoy en día, hay otras alternativas como crear tranvías con rieles y con catenaria. La movilidad va por otros aires. El tren tranvía es electoralista, no se va a realizar. Va a ser como el consorcio de Playa de Palma, que ha terminado en nada. Además de ser un despilfarro de dinero y que técnicamente no está bien hecho. Hay muchos inconvenientes. No resuelve problemas. Es ridículo: para llegar desde el centro de Palma al aeropuerto más de 30 minutos. La gente seguirá cogiendo taxis y en vez de resolver problemas de tráfico, los va a crear. Va a estrangular las Avenidas y los barrios por donde pase. Va a ser un desastre. Yo espero que no se desarrolle. En primer lugar, porque de las promesas del Gobierno de Madrid y de Sánchez, no me creo ninguna. Y esos millones que han prometido, que los gasten en modernizar la flota de la EMT.

P.- ¿Levantará las restricciones al turismo de cruceros que ha impuesto el Govern y con las que el gobierno municipal está de acuerdo?

R.- Esto es competencia del Govern y hay que escuchar a ambas partes, pero sobre todo que se haga una buena gestión. El tema es que aquí desembarca gente y lo que hay que hacer es saberlos focalizar, porque los cruceristas son buenos.

P.- ¿Qué solución tiene para una Playa de Palma a la que el actual gobierno le ha dado la espalda?

R.- Aquí lo que hay que hacer es un compromiso público privado, porque no vamos a tener dinero suficiente. Hay que hacer una acción público-privada y llevar a cabo reformas que se pueden hacer. Es un espacio que proporciona muchísimo dinero e impuestos que no se invierten en la zona. Y no estoy hablando solamente de la zona hotelera. Estoy hablando, especialmente, de la tercera, cuarta y quinta líneas, que es donde vive mucha gente, y se está degradando porque no se están prestando servicios, ni dotando de infraestructuras a esta gente. Haremos un esfuerzo, sin lugar a dudas. Llevará tiempo, pero hay que decir que en la Playa de Palma no solamente hay una primera línea, hay una segunda línea muy importante que requiere más inversión, más presencia policial, más limpieza y más infraestructura.

P.- El actual gobierno municipal lleva ocho años prometiendo desmantelar el poblado narco de Son Banya y ahí siguen las chabolas, más degradadas que nunca.

R.- Para desmantelar hay que hacer una cosa muy sencilla: proporcionar más de 40 viviendas a cambio de poder desmantelar. Yo sé que hay gente que busca vivienda y dice por qué a ellos. Porque hay un compromiso político y porque realmente uno se pasea por allá y no sabe dónde se encuentra. Es como si estuviera en Irak, una zona abandonada y bombardeada. Esto demuestra que la presidenta Armengol no se preocupa de los problemas reales de la gente, ni el alcalde Hila. Se pasan la pelota el Govern al Ayuntamiento y al final un gobierno con miles de millones, con cientos de millones de superávit, ha sido incapaz de conseguir 50 viviendas para realojar a los vecinos y desmantelar el poblado. Porque no es solamente realojar, es el apoyo social que necesita esta gente para que se incorpore a la sociedad: educación, apoyo a la mujer, ofrecer trabajo, cosa que sí se hizo en años anteriores. Es una responsabilidad. Yo le digo a Armengol, Cladera e Hila que vayan los tres, yo les acompaño, y vean aquello. A ver si así tienen un mínimo de conciencia.