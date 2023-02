Tino Kadewere hizo hoy historia en el fútbol español al convertirse en el primer jugador nacido en Zimbabue que marca un gol en Primera División. Ya había anotado uno en Copa ante el modesto Autol, pero su estreno en la Liga le lanza al estrellato en su país, donde es el jugador más conocido junto al lateral del Bournemouth Jordan Zemura. El futbolista cedido por el Olympique de Lyon aprovechó la oportunidad que le había dado Aguirre ante el Villarreal y demostró que puede ser titular.

Famba, Tino, famba, había titulado en un tuit el Mallorca antes de comenzar el encuentro. La palabra famba significa «vamos» en shona, el idioma mayoritario en Zimbabue, y resultó todo un preludio de lo que después sucedería en el terreno de juego porque el delantero fue el autor del primer gol de su equipo a los 20 minutos, al recibir un pase de Muriqi en el área y fusilar a placer al meta internacional Pepe Reina, cuyo error en el despeje fue el que propició el robo inicial de balón que acabó con el 1-0.

🫡 𝐅𝐀𝐌𝐁𝐀. TINO. 𝐅𝐀𝐌𝐁𝐀. 🇿🇼 pic.twitter.com/X76yTWr6mM

Kadewere había aparecido en el once inicial con el objetivo de tapar a Dani Parejo y evitar que el centrocampista pudiera manejar los hilos del juego del Villarreal. No sólo lo consiguió, sino que además se convirtió en una verdadera pesadilla para la defensa castellonense, no sólo por su gol, sino porque fue capaz de romper líneas con frecuencia y de formar con Muriqi una gran sociedad. De hecho, el Mallorca marcó por primera vez cuatro goles en lo que llevamos de temporada.

El delantero nunca había sido titular en lo que se ha jugado de Campeonato. Acumulaba apenas 128 minutos en cinco partidos de Liga, pero seguro que a partir de ahora se le empieza a ser en el campo con mucha más frecuencia porque él mismo se lo ha ganado.