Estructuras Metálicas Cañellas es una empresa familiar con 50 años de historia y que se ha consolidado en el sector de la edificación metálica. Hoy en día la cuarta generación está al frente de la compañía, que trabaja en Baleares y la península.

Benito Cañellas (Palma, 1962) es quien la dirige. A pesar de su crecimiento tecnológico, este empresario explica que siguen ofreciendo «un trato personalizado» a sus clientes, «aconsejándoles la mejor solución para sus necesidades y proyectos».

El libro Empresarios con Valor II, editado por Asima, recoge 26 experiencias personales de empresarios de los polígonos de Son Castelló y Can Valero, entre ellas la de Estructuras Metálicas Cañellas.

La empresa inició su andadura de manera artesana con su abuelo, Bernardo Cañellas Vallespir, que era herrero en Pòrtol. «Mi padre, Bernardo Cañellas Ramis, amplía el negocio con el taller y se traslada al polígono de Son Castelló en 1974. Abre más posibilidades de trabajo con estructuras metálicas, promociones de viviendas y naves industriales”, explica Benito en el libro.

Actualmente, además de seguir con la construcción metálica, alquilan naves industriales y viviendas. Este empresario cuenta que “la parte de estructuras metálicas está en manos de la cuarta generación, con mi hija y mi sobrino, María Cañellas y Bernardo Cañellas”.

«El 80% de las naves industriales de este polígono las hicimos nosotros», explica. «Fueron unos años de actividad incesante. Ahora la forma de construir ha cambiado”.

Benito Cañellas recuerda que su abuelo era un herrero artesano que hacía cuchillos, herraduras, material de labranza… Sin embargo, al incorporarse su padre, «amplía la actividad de la empresa a la cerrajería y la fabricación de puertas metálicas. Más adelante empieza con las construcciones en hierro de estructuras pesadas, como naves industriales, edificios, chalés, todo lo que necesita una estructura metálica de gran tamaño”.

El empresario cuenta que para levantar estas grandes estructuras metálicas se utilizan programas informáticos y robots. Las piezas van encajando como las de un mecano, con grandes tornillos. Se trata de un sistema de construcción que permite una mayor rapidez y eficacia.

Clientes hoteleros y chalés de lujo

Asimismo, reconoce que los tiempos de la crisis fueron duros pero «como estábamos muy bien posicionados, tuvimos muchos menos problemas”. Destaca que tienen muy buenos clientes hoteleros «que decidieron hacer ampliaciones y nosotros pudimos trabajar en estas obras de ampliación y mejora. También hemos hecho mucha vivienda de estructura metálica en chalés de lujo».

Benito Cañellas resalta también que todo el personal de la compañía está altamente cualificado. “Todos nuestros soldadores tienen la formación

más completa, disponen de todas las homologaciones necesarias para su

trabajo. Además, la empresa establece continuos controles de calidad que

garantiza una construcción perfecta». Y subraya que «nuestros equipamientos incluyen camiones grúa de gran tonelaje y plataformas elevadoras. Con estos equipamientos podemos ajustarnos a los plazos que requiere el cliente».

Hoy en día disponen de tecnología puntera. Pueden hacer el cálculo y modelaje de la estructura metálica en 3D. Esta técnica, explica, “permite visualizar la estructura antes de construirla y de esta forma pueden realizarse los cambios y detectarse fallos de diseño”.

Entre las obras acometidas por Estructuras Metálicas Cañellas, se encuentran las instalaciones de los concesionarios de coches más conocidos y muchos pabellones deportivos de pueblos de Mallorca.

La empresa cuenta con 70 empleados todo el año, a los que hay que añadir más contrataciones durante el invierno, que es época de reformas

hoteleras. “Tenemos la suerte de trabajar para las grandes cadenas

hoteleras que continuamente se renuevan”, reitera Benito Cañellas.

«No debemos endeudarnos»

Volviendo a la crisis, asegura que muchas empresas se han quedado por el camino y las que se han mantenido, como ellos, ahora deben afrontar el trabajo de las que desaparecieron. «La gran crisis ha servido para aprender. A partir de ahora, deberemos no endeudarnos y no emprender proyectos desmesurados. El que ha resistido bien la crisis ha sido el que no tenía endeudamiento», afirma.

Este empresario tiene claro que «quien tenía mucha necesidad de financiación, cuando se paró la posibilidad de acudir al crédito, tuvo las cosas mucho más difíciles. Si tenía mucha deuda y poca carga de productividad, poco trabajo y mucha gente en plantilla, no pudo resistir. Esta combinación fue letal para muchas empresas».

Sostiene que la emergencia sanitaria de la covid-19 ha sorprendido a todos «porque esta pandemia no la podía predecir nadie». Sin embargo, Cañellas cree que esta situación ha hecho emerger la «resiliencia y capacidad de adaptación de personas y empresas». «Con esfuerzo, sacrificio y muchas ganas de trabajar, saldremos de esta crisis igual que ya lo hicimos de la anterior”, apostilla.

Por otro lado, pone el foco en el hándicap de la insularidad: «Afrontamos un horizonte incierto. Precisamos desarrollar los medios propios de nuestras empresas a fin de poder solventar la insularidad”.

Considera que deben «dar una respuesta inmediata a los clientes sin depender de empresas exteriores, que son la causa de los costes que distorsionan poder afrontar nuevas inversiones y ampliar los negocios”.

Asimismo, insiste en que han hecho un gran esfuerzo para modernizarse y dar «un muy buen servicio a nuestros clientes”. De hecho, en el libro explica que han podido dar un servicio integral en las reformas y la edificación. Realizan desde la cimentación hasta la cubierta. Hacen la estructura metálica para ampliaciones de voladizos, balcones y estructuras existentes. Construyen bancadas metálicas para instalaciones en cubiertas y estructuras en la fachada para ocultar conducciones. Trabajan en la sujeción

de fachadas, refuerzos estructurales, pilares y refuerzo de vigas.

Benito Cañellas señala que no tienen pensado entrar en la obra civil. Aunque destaca que han trabajado para grandes empresas. Recuerda en

especial que una de las obras que hicieron fue levantar toda la estructura

metálica en el museo Es Baluard. Un edificio característico de esta nueva

forma de arquitectura es la fábrica de Harinas de Mallorca.

«Mis padres me inculcaron un gran sentido del esfuerzo»

Relata que en la actualidad las diversas sociedades, cada una con su especialización, configuran un grupo empresarial con una diversificación

de actividades. Además, tienen en Extremadura una explotación agraria

dedicada a la cría de vacuno y cerdo. Cuenta que allí las explotaciones agrarias son rentables y en Mallorca no.

En casa le inculcaron la cultura del trabajo y el esfuerzo: «Mi principal afición fue siempre trabajar. Desde los quince años mis padres

me inculcaron un gran sentido del esfuerzo y devoción al trabajo. Pero

tengo que decir que, incluso habiendo obtenido mucha satisfacción de mi

trabajo, con la edad he aprendido a disfrutar de los placeres de la vida”.

La construcción metálica es una nueva forma de arquitectura, en la que se han formado las nuevas generaciones de la empresa. A partir del trabajo hecho, Benito Cañellas ya piensa en la que será la quinta generación de la compañía. “Ser una empresa familiar es una gran responsabilidad que se lleva con mucha dedicación y cariño”, concluye.