Estos son los cortes de carreteras previstos este sábado por la Diada de Mallorca y la Vuelta nocturna en moto

La Policía Local de Palma y la EMT han preparado un dispositivo especial de tráfico para este sábado con motivo de la celebración de la Diada de Mallorca y de la Vuelta nocturna a la isla en moto, que provocarán cortes de circulación, desvíos y modificaciones en varias líneas de autobús.

En el centro de Palma, la circulación hacia la plaza de Santa Eulària permanecerá cerrada entre las 10.00 y las 11.30 horas con motivo de los actos de la Diada de Mallorca. Además, entre las 11.00 y las 12.00 horas se cortará la subida de la calle Conqueridor desde la plaza de la Reina.

Por la tarde, entre las 18.00 y las 19.00 horas, se cerrará al tráfico la calle Unió en ambos sentidos, según ha informado el Ayuntamiento de Palma.

Afectaciones por la Vuelta nocturna a Mallorca en moto

La celebración de la Vuelta nocturna a Mallorca en moto también provocará restricciones de tráfico. Las principales afectaciones se producirán en la avenida Adolfo Suárez, en sentido Andratx.

Desde las 16.30 horas, los vehículos procedentes de la autopista Ma-19 serán desviados hacia Avenidas, mientras que el tráfico que circule de bajada desde Avenidas será desviado hacia la autopista.

A las 20.00 horas está previsto que los participantes inicien la marcha en dirección a Andratx. Posteriormente, realizarán un cambio de sentido a la altura del edificio de Aduanas, por lo que las restricciones al tráfico irán disminuyendo progresivamente.

Durante las restricciones, también permanecerá cerrada la salida del aparcamiento del Parc de la Mar hacia la autovía.

Cambios en las líneas de la EMT

Las restricciones también afectarán al servicio de la EMT. La línea 25, que conecta s’Arenal con la plaza de la Reina y la Catedral, circulará desviada por Avenidas y no realizará la parada 1982. La previsión es que recupere su recorrido habitual a partir de las 20.00 horas, aproximadamente.

Por su parte, la línea 30, que une Marivent con el Palacio de Congresos, no prestará servicio durante este sábado y recuperará la circulación al día siguiente.

Asimismo, a partir de las 18.00 horas y durante aproximadamente una hora, se producirán desvíos en las líneas 3 (Pont d’Inca-Juan Carlos I), 4 (ses Illetes-Nou Llevant), 7 (Son Gotleu-Son Serra-Sa Vileta/Son Vida), 20 (Portopí-Son Espases), 25 (s’Arenal-Pl. Reina|Catedral) y 35 (Aquàrium-Pl. Reina|Catedral).

Mientras duren estos desvíos, quedarán anuladas las paradas 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.