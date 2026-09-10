La honradez por bandera de un chófer de la EMT de Palma: devuelve una bolsa extraviada en el bus con 2.800 euros

La honradez por bandera de un chófer de la EMT de Palma: devuelve una bolsa extraviada con 2.800 euros en el autobús que conducía durante su horario de trabajo. Los hechos ocurrieron cuando una persona olvidó una bolsa en el interior de un autocar de la línea 7.

El conductor encontró el objeto durante su turno y lo depositó en la sede de la EMT. A continuación, dos representantes de la empresa municipal de transportes acudieron a las dependencias de la Policía Local para hacer la entrega del efecto extraviado.

Fue el pasado 4 de septiembre cuando el hallazgo se depositó en la OBRE (Oficina de Objetos Recuperados). En la bolsa, los agentes localizaron dos pasaportes españoles, además de una cartera que contenía documentación, tarjetas bancarias y dinero. En el interior había un total de 2.828,93 euros.

Ante la imposibilidad de contactar por vía telefónica con la titular, el Departamento de Relaciones Externas y Prensa de la Policía Local de Palma inició una investigación a través de las redes sociales. Las indagaciones dieron resultado positivo al localizar una amistad en común, lo cual permitió la comunicación directa con la propietaria.

La mujer, que se encuentra de vacaciones fuera de España, recibió la noticia con gran alivio y expresó su agradecimiento.