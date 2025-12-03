El Estadio Balear lucirá sus mejores galas ante el Espanyol

El Estadio Balear lucirá sus mejores galas mañana ante el Espanyol en la Copa del Rey. A día de hoy apenas quedaban unas 800 entradas a la venta y el ritmo no deja de crecer, por lo que se espera que se produzca la mejor entrada de los últimos tiempos, ya que la afición está espoleada por la excelente marcha del equipo en la Liga, donde marcha en tercera posición, empatado con el segundo, tras su última victoria en Lleida, la tercera consecutiva.

En el aspecto deportivo, a las bajas conocidas de Iván López, Rubén Bover y Florin Andone se va a unir, con casi toda seguridad, la de Manu Morillo, al que con molestias físicas no se quiere arriesgar dado que, por supuesto, la prioridad para el club es la Liga y este fin de semana toca jugar en el Estadio Balear ante un Porreres muy necesitado que vendrá a por los puntos en un partido que supondrá el regreso a casa de Jaume Mut, que la pasada temporada dirigió al Atlético Baleares.

En la portería estará el joven guardameta Juli Rivas, de la cantera, tal y como ocurrió en la anterior eliminatoria ante el Nàstic. Será un partido muy especial para el canterano, formado toda la vida en los equipos base del club palmesano, y que tendrá la oportunidad de enfrentarse a un rival de Primera División, un Espanyol que viene además de ganar en Balaídos al Celta confirmándose en la zona alta de la clasificación.

Se espera que el propietario Ingo Volckmann llegue a tiempo de su periplo boxístico, ya que ha ido a presenciar varios combates en los que tiene púgiles implicados, dado que también ejerce como patrocinador y promotor de peleas. Volckamnn tiene mucha ilusión en el partido, y al igual que sucede en el vestuario, todos están convencidos de que se puede dar la campanada, tal y como sucedió hace tres temporadas cuando se eliminó, al amparo del Estadio Balear, a dos equipos de Primera División como fueron el Celta y el Getafe.