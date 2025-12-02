El Atlético Baleares se prepara para otra proeza en la Copa del Rey espoleado por su buena marcha en la Liga, tercer clasificado en su grupo de Segunda RFEF empatado a puntos con el segundo y tras haber sumado tres victorias consecutivas, la última el pasado sábado ante el Atlétic Lleida con otro gol del solleric Tovar, que suma ya once dianas. Hay gran ambiente en el club y se espera que el Estadi Balear luzca sus mejores galas.

A pesar de la dificultad del rival, ya que el Espanyol de Manolo González es una de las revelaciones de la temporada en Primera División, el Atlético Baleares está confiado en repetir la hazaña de la temporada 21-22, en la que eliminó al Getafe y al Celta antes de caer en octavos de final ante el Valencia, pero vendiendo muy cara su derrota. El Espanyol parte por supuesto como favorito, pero los blanquiazules les van a poner muy difícil el pase a la siguiente eliminatoria.

En el aspecto deportivo Luis Blanco no podrá contar con tres jugadores, cuya baja ya se sabe que es de larga duración, una por línea: el central Álex Pérez, el centrocampista mallorquín Rubén Bover y el delantero rumano Florin Andone, que fue operado con éxito la pasada semana y que no podrá volver a jugar hasta bien entrado el año 2026. Además, es duda con molestias el delantero sub23 Manu Morillo.

Sin duda será un partido muy especial para el técnico Luis Blanco, que es el principal responsable de la gran trayectoria del Atlético Baleares esta temporada, y que se formó en el Espanyol, donde estuvo por espacio de nada menos que once temporadas, tres de ellas en el Juvenil logrando incluso un título. Luis Blanco llegó a sentarse en el banquillo del primer equipo dirigiendo al Espanyol ante el Valencia y el Granada y sumando dos empates, tras la marcha de Vicente Moreno en la temporada 21-22 y, finalmente, fue segundo de Manolo González en la recta final del curso 24-25, logrando el ascenso a Primera División.