La esencial vuelta de Raíllo lanza al Mallorca. han bastado un par de partidos para poner en evidencia su importancia sobre el terreno de juego. Desde que el cordobés regresó al equipo, con más de dos meses de antelación sobre el periodo previsto de recuperación, el rendimiento defensivo del Mallorca ha experimentado un giro de 180 grados y eso inmediatamente se ha traducido en menos goles encajados.

Es mucho más importante en el fútbol no recibir goles que marcarlos. Aunque parezca una paradoja, es así. El cero en tu portería es un valor enorme que cotiza al alza para cualquier equipo que quiera cumplir sus objetivos. El Mallorca lleva dos encuentros consecutivos sin encajar gol en Palma, algo que no había sucedido hasta ahora. Los dos, por supuesto, con Raíllo en el once inicial.

El cordobés lleva cuatro encuentros jugados desde su vuelta: ante el Betis (2-0), Cádiz (1-1), Alavés (0-0) y Sevilla (1-0), porque ante el Atlético se le reservó por precaución. El resultado son tres goles recibidos, a menos de uno por partido, lo que sitúa al Mallorca como el equipo menos batido de los diez últimos clasificados, con 20 goles en 16 partidos, empatado con el Alavés. De hecho, sólo hay siete conjuntos que estén por debajo de esas dos docenas de tantos, lo que habla muy bien del dispositivo defensivo mallorquinista.

Raíllo, además, es la voz del vestuario y la prolongación del entrenador sobre el terreno de juego. Su influencia es total en todos los sentidos, y ya se está notando, tal y como había dejado claro en muchas ocasiones el mexicano, consciente de la importancia del defensor cordobés en el campo. Raíllo será clave en el próximo encuentro que jugará el Mallorca este domingo a las dos del mediodía en el campo del Almería, el colista de la categoría. Un buen resultado en territorio indálico lanzaría al equipo en la clasificación.