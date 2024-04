La enésima rotura de la obsoleta red de aguas de Palma inunda el barrio de Camp d’en Serralta

Asimismo, Bauzá ha indicado que la tubería afectada ha podido reventar por la bajada de temperaturas de los últimos días, así como por la presión del agua. En relación a esto, ha precisado que «la presión a la que salía el agua era de unos 4,5 litros de fuerza, ha sido más la imagen que otra cosa».

Una de las vecinas afectadas, que vive en el número 1 de la calle Ramón y Cajal de Palma, ha afirmado que «al levantarme esta mañana me he dado cuenta de que el agua salía flojita, luego se iba y volvía. No sé exactamente cuántas horas he estado sin».

Otras roturas de tuberías en Palma

La avería de la tubería de la calle Ramón y Cajal de Palma y la posterior inundación que ha provocado en el barrio Camp d’en Serralta evidencia la falta de mantenimiento de la red de aguas de Palma, que en algunos casos ha provocado socavones en pleno centro de la ciudad.

En febrero de 2023 tuvo lugar un socavón en las Avenidas de Palma tras la rotura de una tubería de agua potable que arrastró la tierra del firme hacia una galería agrietada a seis metros de profundidad. Una conducción de aguas sucias y pluviales que vació el subsuelo de Avenidas en este punto y cuya calzada acabó hundiéndose, provocando un agujero de ocho metros de diámetro y cuatro de profundidad y que pudo acabar en tragedia.

Por otro lado, en diciembre de 2022 la rotura de una tubería principal de Emaya inundó un solar, los bajos de un edificio y un aparcamiento en Pont d’Inca, en el término municipal de Marratxí. Un hecho que provocó importantes vertidos de agua en toda la zona y obligó a cortar el tráfico en la calle Antoni Maura.

Dos meses antes la rotura de otra tubería en una conducción de agua potable de Avenida Alemania, en Palma, dejó cerca de 600 viviendas sin suministro de agua. El incidente se produjo por un reventón en la cañería, provocando la inundación de la zona. La empresa municipal de Emaya se vio obligada a cortar el agua en este sector.