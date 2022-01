El Mallorca busca los octavos de final de la Copa del Rey, una ronda a la que no llega desde la temporada 2012-13, pero para conseguirlo deberá salir esta tarde (16.00 horas, DAZN) victorioso de un territorio tan complicado como Ipurúa, donde le espera el Eibar, segundo clasificado de Segunda División. Jugarán los menos habituales porque por supuesto lo que más interesa es mantener frescos a los titulares de cara al trascendental partido del próximo sábado en Orriols ante el colista Levante.

«Jugarán los que menos minutos lleven. Vamos justos de efectivos, por ello, tendrán que repetir algunos titulares del domingo. Intentaremos pasar la eliminatoria, avanzar ronda y con la mentalidad de hacer un buen partido”, dijo ayer en la previa Luis García Plaza, que recordó que «la Copa no tiene nada que ver con la Liga. Al Granada le eliminó un equipo de Segunda División de la RFEF y fue un drama, pero luego en cambio nos ganó seguidos a nosotros y al Atlético de Madrid».

Con Kang In Lee no disponible y Kubo recuperándose, la noticia positiva en la convocatoria es el regreso de Amath. Entra por primera vez Tomás Giaquinto. Por lo que se refiere a la alineación, Leo Román estará seguro bajo palos en lo que ya será un test mucho más exigente para el portero ibicenco. Maffeo, que por amonestaciones no podrá jugar el sábado, será de los pocos titulares que esté presente en el once inicial.

La alineación más probable será la formada por Leo Román, Maffeo, Sedlar, Gayà, Oliván, Battaglia, Salva Sevilla, Antonio Sánchez, Mboula, Amath y Abdón.

El Eibar, por su parte, anunció ayer dos casos positivos de covid en su plantilla en víspera del partido ante el Mallorca, aunque no dio a conocer su identidad.Ambos jugadores presentan síntomas leves, están en buen estado de salud y se encuentran aislados en sus respectivos domicilios. Hay que recordar que tras las vaciones el Eibar detectó seis casos que fueron baja en el derbi ante la Real Sociedad B, pero ya están totalmente recuperados para jugar esta tarde ante el Mallorca, en un choque que podría propiciar un cara a cara con el ex-rojillo Stoichkov, siempre por supuesto que no sea uno de los infectados.