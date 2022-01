Luis García Plaza reveló la existencia de nuevos casos de covid en la plantilla, aunque no dio sus nombres «porque no está permitido». También adelantó que Kubo no llegará al partido de mañana en Ipurúa a las cuatro de la tarde.

El técnico madrileño está convencido de que sus pupilos irán al norte del país con la máxima ambición para pasar la eliminatoria: “Jugarán los que menos minutos lleven. Vamos justos de efectivos, por ello, tendrán que repetir algunos titulares del domingo. Intentaremos pasar la eliminatoria, avanzar ronda y con la mentalidad de hacer un buen partido”, ha afirmado.

Otra semana más, la plantilla bermellona estará en cuadro. El entrenador mallorquinista ha confirmado la baja de Kubo y más resultados positivos en los tests COVID: “Take no va a llegar para el partido de Copa del Rey. Sólo nos quedan tres centrales y tres centrocampistas porque están pasando cosas en la sociedad que nos condicionan muchísimo. Hay alguna baja más que no puedo comunicar como ya sabéis”, ha mencionado hoy Luis García Plaza, sin querer revelar la identidad de los futbolistas.

Por lo que se refiere al rival de este miércoles a las 16 h, los de Gaizka Garitono llegan a la eliminatoria en posiciones de ascenso a la Liga Santander: “El Eibar es un gran equipo, con mimbres para ascender y será una prueba importante. Pienso que junto al Almería es el favorito para subir, aún así, vamos a ir a competir el partido”, ha afirmado.

«La Copa no es vinculante con la Liga. Al Granada le eliminó un equipo de Segunda División de la RFEF y luego nos ganó a nosotros y al Atlético. No tiene nada que ver una competición como otra y pase lo que pase no va a influir en el partido ante el Levante», ha afirmado Luis García Plaza.

Preguntado por el partido del domingo ante el Barcelona ha admitido que «soy un entrenador que no pone excusas y cuando el equipo juega mal lo digo. La primera parte fue mala, en la segunda mejoramos y merecimos empatar. Les pido a los jugadores que compitamos en cada partido y eso es lo que quiero que hagan mañana en Eibar».

Finalmente, en cuanto al mercado de fichajes, ha recalcado que no tienen pensado fichar a ningún guardameta: “De momento, no realizaremos la incorporación de ningún portero. Este grupo de jugadores que dirijo se merece todo mi cariño y todo mi respeto. Pienso que con los que estamos nos da para conseguir la permanencia, pero si nos traen a alguien más, fantástico”, finalizando así la conferencia de prensa.