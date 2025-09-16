Educación garantiza que cumplirá con la vehicularidad del español «sin tocar el decreto de mínimos»

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha garantizado este martes que se cumplirán los acuerdos con Vox para la vehicularidad de español y catalán en la educación sin tocar el decreto de mínimos ni la ley de normalización.

En el pleno del Parlament de este martes, el responsable de Educación ha insistido en que el Ejecutivo cumple la palabra dada y cumplirá con su programa de gobierno. «Los acuerdos son claros», ha reiterado.

Según Vera, el decreto de mínimos y la ley de normalización son compatibles con la vehicularidad que defiende el Ejecutivo. El conseller se ha expresado de este modo después de que la diputada del PSOE Amanda Fernández haya preguntado «si dirán una cosa y luego harán otra» insistiendo en exigir una respuesta clara a «si aprobarán o no la ley».

«Cree el ladrón que todos son de su condición», ha respondido Vera, después de que Fernández haya instado al Ejecutivo a no blanquear los ataques de Vox a la lengua y a la educación.

En una pregunta anterior, el conseller había evitado referirse a esta cuestión en su respuesta a la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, que había aprovechado su pregunta sobre la educación pública para proponer la misma cuestión.

Sin embargo, en este punto, el conseller se ha limitado a la pregunta que había registrado la diputada inicialmente y ha defendido la gestión del Ejecutivo en materia educativa «frente al sectarismo de la izquierda».

En relación a la pregunta sobre la reforma legal de Vox se ha limitado a remitirse a su respuesta del lunes y a las valoraciones del portavoz del PP, Sebastià Sagreras.

La diputada separatista había pedido a Vera un «mensaje claro» de que no se van a romper los consensos y el compromiso de que no se tocará el decreto de mínimos ni la ley de normalización.