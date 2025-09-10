Dos detenidos en Palma al ser sorprendidos intentando ocupar una vivienda de madrugada en Son Gotleu

La Policía Nacional ha detenido a dos varones, de 34 y 41 años y de nacionalidad argentina y española respectivamente, intentando ocupar una vivienda en Palma. Fueron arrestados como presuntos autores de un delito de daños y otro de ocupación ilegal. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del lunes en el barrio palmesano de Son Gotleu, donde fueron sorprendidos mientras intentaban acceder por la fuerza a una vivienda vacía.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, la intervención se produjo gracias a la rápida actuación de los vecinos, que alertaron al 091 al escuchar ruidos sospechosos y observar a dos hombres manipulando la ventana de un inmueble aparentemente deshabitado. Varios testigos relataron que los individuos estaban utilizando una pata de cabra para forzar la entrada, aportando además descripciones físicas detalladas de los sospechosos.

En pocos minutos, varias unidades del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se desplazaron al lugar, donde localizaron a uno de los presuntos autores en el exterior de la vivienda. Su apariencia coincidía plenamente con la facilitada por los vecinos. Durante la inspección visual, los agentes observaron que una de las ventanas presentaba claros signos de haber sido forzada, asegurada únicamente con una plancha metálica. Al empujarla, la placa cayó al suelo, dejando al descubierto una entrada abierta al interior del inmueble.

Justo en ese momento, un segundo individuo salió de la vivienda, portando la herramienta utilizada —una pata de cabra— y reconociendo implícitamente su implicación en los hechos. Ambos fueron identificados por los agentes, quienes comprobaron que uno de ellos tenía en vigor una reclamación judicial emitida por un juzgado de Ibiza.

Una vez confirmada la situación y tras contactar con la central de alarmas que custodia el inmueble, los agentes procedieron a la detención de los dos varones, que fueron trasladados a dependencias policiales. Se les imputa un presunto delito de daños por los desperfectos causados en la ventana, así como un delito de ocupación ilegal.

Problemas recurrentes en la zona

La zona de Son Gotleu es conocida por su alta densidad de población y por ciertos problemas de convivencia, entre ellos, los intentos de ocupación de viviendas deshabitadas. En los últimos años, tanto las autoridades locales como los cuerpos de seguridad han intensificado la vigilancia en el barrio para prevenir este tipo de delitos, especialmente en fincas abandonadas o en proceso judicial.

Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de situaciones, ya que las llamadas de los vecinos permitieron una intervención rápida que evitó que el inmueble fuera ocupado de forma ilegal.