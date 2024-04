Un director general del Govern del PP de Marga Prohens en Baleares defiende a Pedro Sánchez

El director general de Agricultura del Govern del PP de Marga Prohens en Baleares, Fernando Fernández, defiende a Pedro Sánchez y en una publicación en la red social X (antes Twitter) ha arremetido contra la admisión a trámite de la denuncia contra la esposa del presidente socialista del Gobierno, Begoña Gómez, y que algunos partidos políticos «se apoyen en esto para seguir embarrando y desestabilizando».

El nombramiento de Fernández como director general de Agricultura el pasado verano fue especialmente chocante, si tenemos en cuenta que ya llevaba ocupando este cargo durante dos años con el anterior Govern de Francina Armengol, y que fue el número seis en las listas de Podemos al Parlament en las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023.

En su publicación en X a favor de la continuidad del presidente Pedro Sánchez, Fernández afirma que «lo inaudito es que un seudosindicato ponga una denuncia basada en recortes de periódicos, que un juez la admita a trámite y que algunos partidos políticos se apoyen en esto para seguir embarrando y desestabilizando».

Lo inaudito es que un seudosindicato ponga una denuncia basada en recortes de periódicos, que un juez la admita a trámite y que algunos partidos políticos se apoyen en esto para seguir embarrando y desestabilizando https://t.co/GVNimSSpjy — Fernando Fernández (@ffernandezsuch) April 27, 2024

Aunque Fernando Fernández nunca ha ocultado su inclinación ideológica, llama la atención que Prohens repescara como director general a un alto cargo que en redes sociales se posiciona a favor del PSOE de Pedro Sánchez y de las formaciones de izquierda. De hecho, ayer viernes retuiteaba una publicación del propio secretario general de CCOO, Unai Sordo, para una convocatoria que tiene lugar este domingo en apoyo también a Sánchez.

El domingo nos juntamos el mundo de la cultura, del periodismo, del trabajo.

No es tiempo de neutralidad ni de equidistancia.

Os esperamos. #PorLaDecenciaDemocrática pic.twitter.com/CZf7EQCJ4W — Unai Sordo (@UnaiSordo) April 26, 2024

Fernández, durante los dos años que estuvo al frente de esta dirección general con el anterior Govern de Armengol, tuvo buen talante negociador con el sector y un gran entendimiento con Joan Simonet, actual conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del PP y,hasta su nombramiento, gerente del sindicato agrario Asaja. También cultivó buenos contactos con la otra gran asociación agraria de Baleares, Unió de Pagesos.

De ahí que Prohens apostara por nombrarle expresamente como director general, revalidándolo así en la plaza que Fernández había disfrutado con la socialista Armengol. Pero su voz ha sido cada vez más disonante en un Govern del PP, apoyado programáticamente por Vox, y por una presidenta que esta semana criticaba duramente al mismo Pedro Sánchez que su director general de Agricultura defiende y apoya, calificando de «irresponsabilidad jamás vista» la decisión del presidente del Gobierno de darse un plazo de cinco días para decidir si continúa al frente del Ejecutivo.

En una entrevista en esRadio, Prohens expresaba su rechazo a que Sánchez haya decidido «tomarse cinco moscosos» ante la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez.

«No me creo que esté retirado de la vida pública porque esté completamente compungido», manifestaba la líder del PP balear, que le recriminó a Sánchez su falta de atención a Baleares y a las reivindicaciones de su Govern: «No he hablado jamás con el presidente del Gobierno».

También hace escasas fechas, Fernández hacía público un artículo en un periódico regional de Baleares donde criticaba al socio programático del PP en Baleares, el partido de Santiago Abascal, sobre la compleja situación agraria que padecen Baleares y España.

Para el director general del Govern del PP en Baleares, las afirmaciones de Vox sobre una crisis en el sector agrícola y ganadero en las Islas Baleares no son más que una estrategia para ganar apoyo político, pero sin fundamento en la realidad actual.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, Fernando Fernández tiene formación como gerente de cooperativas y sociedades anónimas laborales y en Economía Internacional y Desarrollo, y una dilatada experiencia en el sector desde hace 30 años, trabajando en el Programa de Desarrollo Rural de Sierra del Segura (Albacete), así como en el Programa de Desarrollo Rural interautonómico País Románico Sur de Cantabria y Norte de las Provincias de Palencia y Burgos, de composición público-privada.