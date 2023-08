Día clave para Raíllo. Será este martes cuando el defensa, que se lesionó el pasado viernes ante el Villarreal en un choque con el noruego Sorloth, se desplace a Barcelona para entrevistarse con el doctor Ramón Cugat, que es de la máxima confianza del futbolista desde que le operó en octubre de 2021. Será el equipo del doctor Cugat, del que forma parte activa su hija Débora, que ya estuvo en el quirófano en la operación del cordobés, el que valore el mejor tratamiento a seguir en este caso. Débora Cugat es, posiblemente, la mejor traumatóloga deportiva de España.

Dado que nadie quiere perder tiempo, es bastante probable que si el diagnóstico de Cugat aconseja pasar por el quirófano la operación se dilate lo menos posible. De hecho, justo el tiempo de los análisis pertinentes y del consenso con el equipo médico del Mallorca. Estamos hablando de un periodo de entre tres y cuatro meses, por lo que Raíllo no podría volver a los terrenos de juego hasta comienzos de diciembre en el mejor de los casos o ya hasta enero de 2024 en caso de que la recuperación se prolongue algo más. Ahora mismo la operación es la opción más factible. Sería una gran sorpresa que se optara por un tratamiento más conservador, pero hay que esperar a ver lo que sucede este martes.

En función del desarrollo de la intervención el Mallorca acudirá al mercado en busca de un perfil muy concreto de futbolista. Desde luego lo que todos tienen claro es que no pueden permitirse el lujo de pasar un periodo mínimo de tres meses sin un central de primer nivel que recoja el testigo de Raíllo. Son muchos ahora los que lamentan no haber apostado por Aridane, que llegaba con la carta de libertad y que acabó fichando por el Rayo. Quizás Van der Heyden será a medio plazo un fichaje mucho más acertado, en cuanto se haya adaptado al fútbol español, pero ahora mismo lo que se necesitará será rendimiento inmediato.

Nastasic está sobre la mesa, con los pros y los contras de su regreso, y César Montes parece un sueño imposible de Aguirre. El mercado no ofrece muchas alternativas, sobre todo el español, así que no es descartable que haya que ir a buscar fuera. Por cierto, que el entrenador no quiere uno, sino dos defensas centrales, uno para jugar en medio y otro para el costado derecho.