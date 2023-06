Aguirre pide a César Montes. El central mexicano, que ha jugado esta temporada en el Espanyol, es un objetivo del Mallorca, tal y como relató el propio entrenador a su llegada a México: «Yo le dije a la directiva que me interesaba César Montes, de hecho entramos en contacto con su representante y hasta ahí lo dejé y me vine para acá, está en la lista y es una prioridad». No es una operación sencilla porque el Espanyol está obligado a pagar por él 8 millones de euros el próximo 30 de junio.

Este fichaje es, de hecho, el que condiciona toda la planificación de los catalanes de cara a la próxima temporada en Segunda, ya que el pago de esos 8 millones, aunque puedan diferirse en los años que firme de contrato, le van a limitar muchísimo el tope salarial. La única fórmula que puede plantearse es la de una cesión, pero es complicado que el Espanyol quiera aceptar eso sin obtener nada a cambio y está por ver si el Mallorca podría pagar una cuota de cesión.

Lo más positivo es que su salario es razonable. Cobraba mucho en México, pero en España se lo bajó. El Mallorca puede asumir su ficha, pero todo depende de la postura de su club. En cuanto al jugador, por supuesto que está como loco ante la posibilidad de volver a reunirse con Aguirre, que le nombró capitán del equipo en los «rayados» de Monterrey. César Montes, de 26 años y 1.95 metros de estatura, ha jugado 20 partidos en Primera División y ha marcado tres goles, tras llegar al equipo en el mercado de invierno. No es un central demasiado rápido, lógico dada su envergadura, pero es muy jerárquico. Un verdadero líder en la defensa que es además una apisonadora a balón parado, donde saca mucho provecho de su altura.