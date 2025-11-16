Detenido en Son Banya el ‘ladrón del taladro’: nueve robos en menos de 20 días

La Policía Nacional ha detenido en el narcopoblado de Son Banya a un violento ladrón por cometer en menos de 20 días hasta nueve robos con fuerza en domicilios, obras en construcción e interiores de vehículos, todos ellos cometidos entre las localidades palmesanas de Son Ferriol y el Coll d’en Rabassa.

El varón se apoderaba de cualquier objeto que se encontraba a su paso. Entre lo robado hay todo tipo de herramientas como taladros percutores, radiales, paletas o niveles, además de material de fontanería y un video portero, todo ello valorado en cerca de 6.000 euros.

Los agentes del Grupo de Robos observaron como en el intervalo de tiempo de escasos 20 días, se había producido un elevado incremento de denuncias por robos con fuerza ocurridos en domicilios y obras de construcción. En dos denuncias los perjudicados echan en falta dos palmeras.

Tras las primeras pesquisas, se pudo centrar la investigación y autoría de los hechos sobre la figura de un varón, de origen español, procediendo a su total identificación. Lograda la plena identificación, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda, localización y detención del varón como presunto autor de los nueve robos con fuerza denunciados.

Finalmente se procedió a la localización del presunto autor en el interior del poblado de Son Banya, el mismo al percatarse de la presencia de los agentes intentó huir del lugar, si bien fue interceptado procedimiento los agentes a practicar su detención como presunto autor de cuatro robos con fuerza en obras en construcción, tres robos con fuerza en domicilios y dos robos en interior de vehículo, siendo trasladado hasta dependencias policiales.

El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó su ingreso en prisión.