Detenida una empleada del hogar por robar 40.000 euros en objetos de oro y plata en casas de Mallorca

La Guardia Civil ha detenido a una empleada del hogar por robar 40.000 euros en objetos de oro y plata en varias casas de Mallorca en las que trabajaba, aprovechando la confianza que depositaban en ella sus empleadores. Está acusada de numerosos delitos de robo y hurto.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación arrancó a partir de la denuncia presentada por una mujer ante la Guardia Civil de Marratxí, en la que explicaba a los agentes que le habían robado efectos de valor en su vivienda como relojes, anillos, pendientes de oro, cuberterías y una bandeja de plata.

Guardias civiles del área de investigación llevaron a cabo indagaciones para esclarecer los hechos y comprobaron que la empleada del hogar, que además cuidaba de personas mayores, había vendido hasta en 50 ocasiones en tiendas de compro oro de Palma piezas de oro y plata por las que obtuvo más de 20.000 euros.

Además, los investigadores localizaron a cinco víctimas más entre las viviendas en las que la detenida estaba empleada. En una de las casas donde cuidaba a una mujer de 90 años logró hacerse con la llave de la caja fuerte para sustraer los efectos de su interior, aprovechándose de la confianza que las familias depositaban en ella y de la avanzada edad de la persona a la que cuidaba.

La Guardia Civil ha recuperado alguno de los efectos robados, aunque la gran mayoría ya habían sido fundidos, en total medio kilo de oro y casi siete kilos de plata cuyo valor en su origen supera los 40.000 euros.

Tras la detención, la mujer pasó a disposición judicial. La investigación sigue abierta ya que se sospecha que podría haber más víctimas.