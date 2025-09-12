Más de 800 personas participan en la ofrenda floral al rei Jaume II en la Diada de Mallorca

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, encabezaron este jueves la tradicional ofrenda floral al rei Jaume II, en el marco de la conmemoración de la Diada de Mallorca. Acompañados por los máximos representantes institucionales se desplazaron desde el Palau del Consell hasta la Catedral de Mallorca, en un recorrido solemne amenizado por las melodías tradicionales de los Ministrils.

A su llegada a la Seu, fueron recibidos por el decano-presidente de la Catedral, monseñor Antoni Vera. En el interior, unas 800 personas, entre ellas alcaldes, representantes municipales, asociaciones, entidades de toda la isla y ciudadanos, participaron en una celebración de la Palabra y oración presidida por el decano.

Durante el acto, el president del Consell de Mallorca destacó la figura histórica del rei Jaume II, a quien definió como “el primer rey del Regne de Mallorca, padre y fundador de un pueblo que hoy todavía camina con su huella”. Galmés subrayó que la ofrenda floral “no es solo un gesto ceremonial, sino una declaración de respeto, de memoria y de compromiso con aquello que nos define como pueblo”.

Asimismo, defendió la Diada como “una jornada de memoria, pero también de esperanza». Una Diada que no divide, sino que une; que no excluye, sino que integra; que no se queda en el pasado, sino que abre camino hacia el futuro”.

El homenaje concluyó con la interpretación del himno de Mallorca, “La Balanguera”, a cargo de la Capella de la Seu. El momento más emotivo llegó con la ofrenda floral al sepulcro del rei Jaume II, ubicada en la capella de la Santíssima Trinitat, donde las autoridades depositaron flores. Posteriormente, la ciudadanía también pudo rendir homenaje depositando flores en las escaleras del altar mayor.

Para conmemorar la Diada de Mallorca, el Consell ha inaugurado igualmente en la Sala d’Audiències de la institución insular la exposición de un manuscrito del poema universal «El pi de Formentor» de Miquel Costa i Llobera, fechado en 1875. La plagueta, escrita a mano por el poeta, fue incorporada a la Biblioteca Bartolomé March Servera en 1958 dentro del volumen titulado «Poesies autògrafes de Miquel Costa i Llobera (Vol. 1)».

El poema, que este año es el hilo conductor de la Diada de Mallorca coincidiendo con su 150 aniversario, ha sido explicado y contextualizado por Margalida Canales, licenciada en Arte, asesora de cultura de la Fundació Rotger Villalonga y especialista en la obra y vida de Costa i Llobera. Posteriormente, la cantaire de la Coral de la UIB, Maria Gelabert, ha sido la encargada de leer «El pi de Formentor».