Estos son los galardonados en la Diada de Mallorca 2025

La isla de Mallorca homenajea este viernes a una serie de personas, colectivos o entidades de índole diversa, para agradecerles la labor realizada o que aún realizan en beneficio de Mallorca y de los mallorquines. Los reconocimientos de este año fueron acordados en la Junta de Portavoces del Consell de Mallorca a mediados del pasado mes de abril con un consenso total entre las distintas fuerzas políticas. El reconocimiento se plasmará en el acto central de la Diada de Mallorca, este viernes, en el Teatre Principal de Palma.

El Consell otorga un total de 25 distinciones, entre las cuales hay 13 Medallas de Honor. En este capítulo destacan dos políticos históricos de la isla: el expresidente del Govern, Francesc Antich (fallecido el pasado mes de enero) y Jeroni Albertí (fallecido en 2024), al que se le reconocerá su contribución decisiva durante la transición democrática en Baleares.

En el apartado de Hijos Predilectos de Mallorca se nombrará al fundador de la cadena hotelera Hipotels & Resorts, Joan Llull y al que fuera alcalde de Palma en 1910, Lluís Alemany. El artista plástico Lluís Maraver será declarado Hijo Adoptivo de la isla.

Hay 13 reconocimientos en forma de Medallas de honor y gratitud. Son, además de para Antich y Albertí, para el que fuera director gerente del Hospital Sant Joan de Déu, Joan Carulla, y a las Germanetes dels Pobres. En este capítulo también recibirán medalla la hotelera familiar mallorquina Garden Hotels, la Asociación Amigos del Ferrocarril de Baleares, Dones Marjaleres de Sa Pobla, el deportista del Trot Toni Frontera, los músicos Joan Company Florit y Pau Cladera Marroig, Licors Moyà y Cafés Bay.

También tendrán aplausos garantizados por el reconocimiento a su labor el Grupo de Rescate de Montaña del Consell de Mallorca, el Forn des Pla de na Tesa, la Asociación Deporte para la Igualdad, Jardines de Alfàbia, el medallista paralímpico Álex Sánchez Palomero, la Asociación Siloé, Embat Llibres, la Asociación de Amigos del Castillo de San Carlos, y el reconocido personaje del mundo del humor Madó Pereta. Todos ellos recibirán el Premio Jaume II.