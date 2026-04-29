Desalojado sin incidentes un asentamiento de un centenar de chabolas en Ibiza, el segundo en 10 días, después de que la semana pasada sucediera lo propio con el de Sa Joveria, en otro solar también privado.

El asentamiento en este caso estaba ubicado en un terreno privado situado entre el estadio de Can Misses y el segundo cinturón de la ronda de Ibiza y su desalojo se ha completado sin incidentes. En la parcela habían llegado a residir hasta 80 personas, muchas de ellas ocupantes del campamento de Can Rova II que fue desalojado el pasado verano.

Tras tener que abandonar ese solar, algunas personas se asentaron después en este solar cercano a Can Misses. Este miércoles el Ayuntamiento de Ibiza ha confirmado que la mayoría de personas habían ido abandonando el terreno en estos días previos.

El Juzgado de Instancia número 5 de Ibiza ordenó que el desalojo se llevara a cabo hoy después de una solicitud presentada por los propietarios de los terrenos. Es la segunda actuación de este tipo que se produce en Ibiza en pocos días, dado que la semana pasada fue desalojado el de Sa Joveria.

Se contabilizaron en la zona más de 100 infraviviendas y hubo unas 70 personas identificadas. Además, se constató que se cobraban alquileres de chabolas por las que se pagaban entre 200 y 500 euros. En el solar continúan realizándose labores de limpieza y después será vallado para evitar nuevas ocupaciones.

Desde el Ayuntamiento han señalado que los servicios sociales han estado «muy presentes» en la zona en las últimas semanas, repartiendo tarjetas de contacto de los trabajadores del departamento por si los ocupantes necesitaban atención, entre otras acciones.

La regidora de Bienestar Social, Lola Penín, ha señalado en declaraciones a los medios que recoge Europa Press que siempre están pendientes de las personas vulnerables que habitan en el municipio y, cuando hay un desalojo, «se trabaja para intentar darles una alternativa habitacional».

La propiedad del terreno, que acudió a la Justicia para poder recuperar el solar, se ha hecho cargo del mismo y llevará a cabo el vallado de la zona para evitar nuevas ocupaciones.

Agentes policiales de Ibiza, con apoyo de efectivos procedentes de Mallorca, han participado en el operativo.