Dani Rodríguez vuelve a los entrenos con aparente normalidad

Dani Rodríguez ha vuelto hoy a los entrenamientos del Real Mallorca con aparente normalidad. El club ha colgado una foto del jugador gallego sonriente, junto a Omar Mascarell, Antonio Sánchez y su amigo Vedat Muriqi, en una publicación que ha provocado sentimientos encontrados entre la afición, hasta el punto de que el grupo Moviment Mallorquinista la ha calificado como «muy desafortunada». Arrasate decidirá mañana si convoca o no a Dani Rodríguez para el partido del lunes ante el Espanyol tras haber criticado duramente en las redes sociales las sustituciones efectuadas en el partido ante el Real Madrid de la pasada jornada.

Des del Moviment, recolzem i estem del costat del mister; i ni entenem ni donem suport a l’equip de comunicació, ja que la publicació és molt desafortunada. Som els primers que volem el benestar de l’equip i el bon ambient, però perquè això passi, cal una disculpa pública.… pic.twitter.com/FQxozM6bK9 — Moviment Mallorquinista (@MMallorquinista) September 13, 2025

«Desde el Movimiento apoyamos y estamos al lado del entrenador y no entendemos ni apoyamos al equipo de comunicación, ya que la publicación es muy desafortunada. Somos los primeros que queremos el bienestar del equipo y el buen ambiente, pero para que eso pase es necesario una disculpa pública. Jagoba se lo merece». Éste es el texto que Moviment Mallorquinista ha colgado en X como respuesta a la fotografía del Mallorca en Instagram. En las redes hay opiniones de todo tipo al respecto.

El Mallorca se enfrenta el próximo lunes al Espanyol en el RCDE Stadium en el último partido de la cuarta jornada de Liga, con el objetivo de sumar la primera victoria de la temporada en un estadio que no se le da bien y ante un rival que le tiene la medida tomada, como lo demuestra el hecho de que haya ganado una sola vez al Espanyol en su campo en los 16 últimos partidos de Primera División.