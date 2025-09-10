Tensión ante la próxima vuelta de Dani Rodríguez a los entrenos

El entrenamiento del sábado del Mallorca marcará la vuelta a la actividad de grupo de Dani Rodríguez, que cumplirá los diez días de suspensión de empleo y sueldo que se le aplicaron tras los dos comunicados emitidos en los que criticaba las decisiones de su entrenador, Jagoba Arrasate, en el último partido disputado en el Santiago Bernabéu, en el que no jugó ni un solo minuto. Se da por hecho que no será incluido en la convocatoria del choque del lunes ante el Espanyol en Cornellà Prat.

La situación sigue siendo de máxima tensión porque, al contrario de lo sucedido con Maffeo, Dani sigue sin dar un paso atrás y no ha rectificado ninguno de los dos comentarios que publicó en Instagram. En el club ha sentado muy mal su actitud, teniendo en cuenta además que se trata de uno de los capitanes, y se le está buscando salida en enero, aunque no es fácil porque tiene contrato en vigor hasta junio de 2026 con una ficha alta que va a ser difícil que cubra otro equipo.

Está por ver también cuál será la reacción entre Arrasate y el jugador cuando se vean cara a cara al sábado. El entrenador está obligado a tratarlo como uno más. No puede apartarlo ni adoptar con él un régimen diferente al resto porque la AFE se le tiraría encima de inmediato, lo que todavía dificulta más la gestión de esta crisis en el vestuario.

El equipo, por cierto, ha entrenado hoy con la mayoría de sus internacionales ya de regreso, incluido Muriqi, que ha llegado en buenas condiciones. Sólo faltan por incorporarse Kumbulla, que jugó con Albania ante Estonia, y Mojica, que ayer no intervino en el Venezuela-Colombia, pero que ha tenido que afrontar un largo vuelo transoceánico. A los dos se les espera en el entrenamiento de mañana jueves, con tiempo suficiente para el partido del lunes ante el Espanyol.