Johan Mojica vuelve a Mallorca convertido en mundialista, después de que su selección, Colombia, obtuviera ante Bolivia su clasificación matemática para la Copa del Mundo que se disputará el próximo verano en Canadá, Estados Unidos y México. Será el segundo Mundial en la carrera del lateral mallorquinista, que ya disputó con el equipo cafetero el torneo de 2018 en Rusia, cayendo eliminado por penaltis ante Inglaterra en octavos de final. Mojica parte como titular para su seleccionador, el argentino Néstor Lorenzo.

A Johan, que cumplió 33 años este pasado mes de agosto, y que tiene contrato con el Mallorca hasta junio de 2027, se le espera en la isla mañana jueves después de que esta pasada madrugada no jugara ni un minuto en el partido ante Venezuela en el estadio Monumental de Maturín que ganó Colombia por un espectacular resultado de 3-6. Eso sí, ahora tiene que hacer frente a un viaje largo, pero dado que el próximo choque de los bermellones será el lunes ante el Espanyol, tiene tiempo sobrado para recuperarse y para ser incluido en el once inicial si es que Arrasate lo considera oportuno. El defensor colombiano fue suplente en la última jornada en el Santiago Bernabéu a causa de unas molestias físicas, pero ya está recuperado.

Ésta es la segunda temporada de Mojica en el Mallorca tras llegar traspasado del Villarreal en el verano de 2024. Fue una petición expresa de Arrasate, que le conocía de su etapa en Osasuna. El lateral colombiano, que lleva un gol con la camiseta mallorquinista -valió tres puntos en el estadio Gran Canaria ante Las Palmas-, destaca sobre todo por su vocación ofensiva, lo que le ha llevado a ser uno de los jugadores más apreciados por la grada de Son Moix, que siempre le agradece su enorme derroche físico.