El antimadridista Pablo Maffeo pide perdón al Mallorca por sus polémicas: «Soy el principal culpable»

El polémico futbolista Pablo Maffeo ha hecho las paces con el Real Mallorca y su afición después de que no prosperara su salida en el mercado de fichajes. El lateral derecho bermellón se ha visto obligado a pedir disculpas tanto al club como a la afición por sus rifirrafes y encontronazos con la grada durante la temporada pasada y ha reconocido sus errores.

Lo que parecía una crónica de un divorcio anunciado, finalmente ha sido una reconciliación un tanto inesperada. A través de un vídeo que ha publicado el Mallorca en redes sociales, un Maffeo con el rabo entre las piernas ha reconocido ser el «principal culpable» de una situación que de no ser por este vídeo parecía que no tenía solución alguna.

El ex del Girona o Stuttgart pensaba que su etapa en el club «había acabado», pero al no haber podido salir a otro equipo, el lateral ha asegurado que ahora toca «coger el toro por los cuernos», «remangarse» y «trabajar más que nadie».

«Yo siempre he dicho que aquí, en la ciudad, estoy bien. Y, bueno, simplemente creía que se había acabado mi etapa aquí, como mucha gente. Al no ser así, pues, obviamente, a darlo todo», ha dicho el futbolista catalán.

«Yo voy a seguir igual, por este club he jugado lesionado, he jugado con tres vértebras rotas, con una rodilla rota, con un pie roto, y lo seguiré haciendo, porque, el bien del club es el bien mío, entonces, no hay problema en nivel deportivo», asegura.

Maffeo y su relación con la grada de Son Moix

En el vídeo, Maffeo ha hablado de sus encontronazos con la grada durante el partido contra el Getafe de la temporada pasada, en el que fue abucheado por su propia afición. Las gradas del estadio Son Moix pidieron incluso la marcha del hispano-argentino. «¡Maffeo vete ya!», exclamó parte del público.

Sobre esto, el defensa ha explicado que los cánticos le «dolieron». «Lo tengo que arreglar, tengo que poner la primera piedra. Y lo haré, al menos que no me vaya el día de mañana o cuando se acabe mi carrera y diga que no lo intenté. Es un error mío, que lo asumo, el salir ahí y mandarlos callar, porque es verdad que no estaban yendo hacia mí, estaban yendo hacia el equipo», recordó.

«Veníamos de una racha mala, se dieron muchas cosas, se juntó todo, y yo me equivoqué. Si alguien de la grada se sintió ofendido, le pido perdón. Los cánticos me dolieron, no me gustaron y yo reaccioné mal, y de una piedrita se ha hecho una montaña donde no tendría que haber pasado», afirma.

El futbolista concluye admitiendo que él es «el principal culpable» y debe poner de su parte, porque sino «las cosas no van a cambiar». «Si yo no pongo de mi parte, esto podría ser un desastre, pero no va a ser así. Ahora toca remangarse, trabajar más que nadie, hacer autocrítica de todo lo que he hecho mal. Tengo ganas de correr la banda, de jugar, de estar a disposición del míster, ahora con la cabeza centrada en el Mallorca».