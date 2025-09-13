El campo del Espanyol, territorio hostil para el Mallorca

El campo del Espanyol es un territorio hostil para el Mallorca, como demuestran las estadísticas. Tan sólo una vez ha ganado el equipo bermellón en terreno blanquiazul en sus 16 últimos partidos en Primera, 1-2 en la temporada 2010-11. El año pasado, de hecho, en Cornellà Prat le salió una de las peores primeras partes de toda la Liga. Además, el rival llega con la moral por las nubes, con siete puntos sumados en las tres primeras jornadas tras ganar al Atlético y a Osasuna y empatar en Anoeta ante la Real Sociedad.

29 veces se han enfrentado Espanyol y Mallorca en Primera en campo catalán y el balance es descorazonador: 22 victorias locales, tres empates y sólo dos triunfos visitantes, en las temporadas 61-62 (0-2), 99-00 (1-2), 00-01 (0-1) y 10-11 (1-2). Los seis últimos partidos en la máxima categoría en el RCDE Stadium han finalizado con resultado favorable a los blanquiazules aunque, eso sí, en todas las ocasiones por la mínima.

Jagoba Arrasate podrá contar en principio con toda la plantilla, aunque por supuesto está por ver qué hará con Dani Rodríguez, que se reincorpora este sábado a los entrenamientos tras una sanción de diez días de empleo y sueldo por sus dos comunicados en Instagram en los que cuestionaba las decisiones del entrenador en el Santiago Bernabéu, y que en ningún momento ha rectificado. Se da por hecho que no va a ir convocado, pero la última palabra la tiene el entrenador.

El Mallorca suma un punto en las tres primeras jornadas, aunque hay que tener en cuenta que ya se ha enfrentado a Real Madrid y Barcelona y que, salvo en el primer partido, muy marcado por la nefasta actuación de Munuera Montero, ha competido bien. En este escenario, no se esperan demasiadas novedades en el once, que podría ser el formado por Leo Román, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Lato, Morlanes, Samú Costa, Sergi Darder, Pablo Torre y Muriqi. La única duda podría ser la entrada de Mojica por Lato, aunque hay que tener en cuenta que el colombiano fue el último en incorporarse tras un largo viaje con su selección.