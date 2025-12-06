Dani Castilla sacude TikTok: el vallista mallorquín que conquistó los Awards 2025 y también los corazones

El atleta profesional y creador de contenido Dani Castilla se ha convertido en uno de los nombres más buscados del momento tras proclamarse ganador del TikTok Award 2025 en la categoría de Deportes durante una espectacular gala celebrada en la Galería de Cristal de Madrid y presentada por Tamara García y Núria Marín.

Más de 23 millones de usuarios participaron en la votación que lo catapultó al centro de todas las miradas. Su contenido, donde muestra su disciplina como vallista profesional, ha sido clave para conquistar tanto al jurado como a sus seguidores.

En el evento estuvo presente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien destacó que ahora la cultura también se construye en vídeos de 15, 30 y 60 segundos, una frase que no ha pasado desapercibida y que ha encendido el debate en redes sobre qué es realmente cultura hoy en día. TikTok busca reafirmar así su papel como epicentro de la nueva creatividad digital, premiando a quienes aportan contenido de valor y viralidad.

Tras recoger el premio, Dani Castilla compartió un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales: «Mentiría si dijera que este premio no me hace ilusión. Siempre mi sueño fue aportar algo a este mundo». Además, explicó cómo pasó de ser un atleta dedicado al alto rendimiento a convertirse en referente para miles de jóvenes: «Mi vida, que es el atletismo, la comparto con vosotros. Siempre quise tener a alguien como inspiración, y ahora intento ser esa persona para alguien».

Un reconocimiento que ha animado a Castilla a continuar compartiendo su día a día con sus seguidores, agradeciendo el apoyo de quienes han hecho posible este logro: familiares, equipo, amigos y seguidores, asegurando que el premio también les pertenece.

Por si fuera poco, este mismo verano Dani confirmó su relación con Sofía Surfers, hermana de la influencer Lola Lolita, lo que ha despertado aún más interés mediático alrededor de su figura, situando su vida personal en el foco de atención digital.

En esta edición de los TikTok Awards 2025 también fueron reconocidas figuras de primer nivel como Rosalía, nombrada Figura Pública del Año, o Fabiana Sevillano, galardonada como TikTok Star. Sin embargo, uno de los nombres que más fuerza ha ganado estos días en Internet ha sido el de Dani Castilla, el vallista mallorquín que ha conseguido convertirse en un referente dentro y fuera de las pistas.