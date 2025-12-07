El Consell de Mallorca da el pistoletazo de salida a las fiestas de Navidad en La Misericòrdia

El Consell de Mallorca que lidera Llorenç Galmés (PP) ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas de Navidad en La Misericòrdia con el encendido de luces del centro cultural, la inauguración de la exposición del belén, concierto de coros y chocolatada.

La institución insular ha informado que este sábado ha inaugurado oficialmente la Navidad coa ln el tradicional encendido de luces en el Centro Cultural La Misericòrdia. El acto ha reunido a un numeroso público que ha disfrutado de un ambiente festivo con la inauguración de la exposición del belén, dioramas y neulas, el concierto de coros y la tradicional chocolatada. La jornada se ha convertido en una celebración multitudinaria que ha marcado el inicio de las actividades navideñas en el centro cultural.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha celebrado el inicio de las fiestas navideñas en el centro cultural La Misericòrdia con unas palabras que han querido remarcar el sentido profundo de este tiempo: «La Navidad ya está aquí y es mucho más que unas fechas en el calendario; es un tiempo para estar con la familia y con los amigos, un tiempo para compartir y para hacer que las tradiciones de Mallorca estén presentes y se transmitan de generación en generación».

Galmés también ha destacado la importancia de ver el centro cultural lleno de gente, con vida, con movimiento que lo convierten, según sus palabras, «en un espacio cultural vivo que no tiene nada que ver con la imagen de hace tres años cuando este equipo de gobierno llegó a la institución insular».

«Es emocionante comprobar el trabajo realizado y ver cómo la ciudadanía vuelve a hacer suyo este espacio, que se convierte en un punto de encuentro cultural y de celebración», ha subrayado.

Finalmente, el presidente ha expresado que la voluntad de la institución insular es «invitar a vivir una Navidad muy mallorquina, poner en valor el patrimonio y la cultura de la isla con actividades como las que se llevarán a cabo en La Misericòrdia, que permiten vivir y transmitir el patrimonio cultural de Mallorca a todos los públicos en un ambiente festivo y familiar».

Un año más, La Misericòrdia se ha vuelto a llenar de público para disfrutar del encendido de la iluminación navideña en el jardín del centro cultural, renovado recientemente por el Consell.

Entre los elementos más emblemáticos destacan el árbol de neulas, un patrimonio declarado bien de interés cultural el año pasado por la institución insular, y el nuevo árbol de madera con decoración artesanal, con tela de lenguas, siurells y ‘llata’ (palmito), que se ha convertido en otro símbolo de la creatividad y de las tradiciones mallorquinas.

En las salas expositivas del Aljub se ha inaugurado la exposición de belenes, neulas y dioramas, que se podrá visitar hasta el 5 de enero, de 10.00 a 21.00 horas –excepto los días 24 y 31 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas, y los festivos, que permanecerá cerrada–. Los asistentes también han podido disfrutar del tradicional concierto de coros y de una gran chocolatada, que han marcado el inicio oficial de la Navidad en La Misericòrdia.

Programa de Navidad

El Centro Cultural La Misericòrdia acogerá hasta el 5 de enero una programación extensa que combina cultura, tradición y solidaridad.

La principal novedad de esta Navidad es el regreso del belén de la Sang, considerado el más antiguo de Europa, que vuelve después de diez años con la primera fase de su restauración. El próximo 10 de diciembre, a las 19.00 horas, se presentará la primera parte de la restauración, con la cueva, la Virgen, San José, el Niño Jesús y seis ángeles ya recuperados.

El 13 de diciembre se representará el belén viviente en el jardín del centro, de 17.00 a 21.00 horas. Cada tarde, a las 19.00 horas, habrá conciertos en el patio de les Rentadores, con actuaciones destacadas como la de la Banda Municipal de Marratxí el día 14 a las 12.00 horas.

Los más pequeños podrán participar en talleres creativos los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre (sábados y domingos), con sesiones a las 11.00 y a las 12.00 horas, entre los cuales destaca el dedicado a hacer neulas.

También cabe destacar que el programa incorpora un enfoque solidario con la recogida de juguetes para familias vulnerables y una jornada de donación de sangre, que ponen de relieve el carácter cultural y social de las fiestas en La Misericòrdia.

La recogida solidaria de juguetes se llevará a cabo en las salas anexas del Aljub, del 6 de diciembre al 7 de enero, y el 20 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas, el patio acogerá una jornada de donación de sangre que, ha incidido el Consell, pone de relieve el carácter cultural y social de las fiestas en La Misericòrdia.

El programa completo de actividades de Navidad 2025 se puede consultar en la página web de la institución insular.