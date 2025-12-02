El Consell crea la primera convocatoria de ayudas para el voluntariado de Mallorca: 160.000 euros

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha anunciado la creación de la primera convocatoria de subvenciones específica de voluntariado de Mallorca para el año 2026.

En declaraciones previas a presidir la reunión para constituir la primera Mesa de Coordinación de Voluntariado con lo ayuntamientos, y acompañado por la directora insular de Juventud y Participación, Carmen Ripoll, Fuster ha explicado que esta línea de ayudas estará abierta tanto a entidades como a ayuntamientos y contará con un importe total de 160.000 euros, distribuidos en dos líneas diferenciadas.

De esta manera, por primera vez, los municipios dispondrán de una financiación propia para impulsar proyectos de voluntariado.

El conseller ha recordado que dentro de la voluntad del Consell de Mallorca de avanzar en el desarrollo del Plan Insular de Voluntariado, aprobado por pleno y que ya ha comenzado a desplegarse, la institución reunió este lunes a más de 30 entidades en la primera Mesa de Entidades de Voluntariado.

Fuster ha explicado que «hasta esta aprobación, Mallorca no disponía de ninguna estructura insular de voluntariado, y este Plan da por primera vez una herramienta que establece un modelo común».

Según Fuster, este modelo «permite unificar las acciones e impulsarlas con más eficacia en todo el territorio». Finalmente, ha remarcado que «las entidades y los municipios necesitan estructura, recursos y formación, y este Plan permite ofrecer una respuesta adaptada a la realidad de la isla».

Hasta ahora, en estos últimos meses, el Consell ha iniciado un conjunto de actuaciones previas que han permitido recoger información directa y actual sobre la situación del voluntariado en la isla.

En concreto, desde abril, se han visitado 38 entidades y 37 ayuntamientos, ha explicado el conseller insular de Presidencia, con el objetivo de conocer las necesidades reales del territorio.

De este trabajo, se han detectado carencias comunes, como por ejemplo la falta de formación, la necesidad de disponer de más espacios y la dificultad de contar con personal dedicado específicamente a la gestión del voluntariado, en todo lo cual, una vez conocidas estas demandas, Fuster se ha comprometido a trabajar.