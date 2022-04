Con la temporada turística a la vuelta de la esquina y mientras la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, o el alcalde de Palma, José Hila, del mismo color político, reiteran su discurso repetitivo de que no dejan nadie atrás, cada mañana más de 200 palmesanos tienen otra opinión bien diferente y no faltan a su cita diaria en la iglesia de los Capuchinos para poder llevarse algo a la boca, mientras no mejora su desesperada situación.

El padre Gil es el máximo responsable del convento de los frailes menores Capuchinos de Palma y de la orden social del Pan de San Antonio y explica que hace unos años su «principal cometido era atender a las personas de la calle, que viven en la calle, y les dábamos un bocadillo y algunas cosas más».

Todo esta realidad cambió con el estallido de la pandemia y en estos momentos acude «bastante gente que tiene casa, que se quedaron sin trabajo en el inicio de la pandemia. Veníamos antes del inicio de la pandemia a una media de 120 y con la pandemia primero bajó y después se disparó a 300 bocadillos diarios y ahora ha mejorado un poco pero estamos en casi 200 personas diarias».

En la céntrica iglesia de los Capuchinos de Palma, próxima a la Plaza de España, no sólo se reparten ya bocadillos sino que «siempre intentamos darles un poco más, porque realmente a ver si este verano la cosa va a mejor, porque hay muchas personas que tienen dificultades para pagar sus alquileres, hay bastantes situaciones de pobreza, de personas que lo están pasando mal».

A ello se le une el hecho de que «de nuevo la gente de la calle vuelve a estar sin atención, volvemos a tenerlos otra vez por aquí, pero continúan todavía viviendo personas que tienen vivienda, que tienen piso y que van muy justos económicamente».