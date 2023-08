La subida generalizada de precios afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. La cesta de la compra es cada vez más cara debido a la inflación y es que los datos de este último mes demuestran que en este agosto los precios han experimentado un aumento y el Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa a día de hoy en el 2,6%. El mes pasado, estaba en el 2,3%, por lo que son ya dos meses consecutivos en los que los precios no han parado de subir.

Los productos que más han subido son el aceite, cuyo precio se ha disparado en el último mes y medio, con un incremento del 15,4%, que ha llevado el precio medio del litro hasta los 9,42 euros, y el pescado. Unos datos que repercuten directamente al bolsillo de los consumidores. Los compradores que acuden con frecuencia al Mercat de l’Olivar de Palma lamentan esta subida generalizada de precios. «El aceite ha subido demasiado, es un alimento básico y creo que debería estar regulado. Que suba el precio para el agricultor está bien, pero no para el consumidor. En lo que respecta al pescado, asegura que ha disminuido el consumo del pescado por «el precio tan elevado que tiene pero aún así sigo comprándolo, aunque no tanto como antes pero sigo consumiendo».

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un sondeo de precios entre 19 marcas de aceite de oliva virgen extra en 10 cadenas de supermercados y ha concluido que la subida «es generalizada y afecta a la práctica totalidad de las marcas» en todas las cadenas estudiadas.

El encarecimiento de la cesta de la compra provoca el enfado de muchos consumidores, que en los últimos meses se han visto obligados a ir con más cautela a la hora de comprar. Una clienta del Mercat de l’Olivar cuenta que «te vas a comprar y con el dinero que tenías antes comprabas mucha más cantidad. Todo ha subido más del doble. Por ahora no he dejado de comprar nada. El aceite para mí es un tema intocable, es absurdo lo que ha subido. No creo que tampoco sea tan necesario». Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) apuntan que hay que comprar sólo lo que necesitemos para intentar gastar lo menos posible.

Otro consumidor del Mercat de l’Olivar piensa que «todo ha subido por las circunstancias internacionales, la subida del petróleo, la guerra de Ucrania…» Además, por su parte afirma que «algunos comerciantes se han aprovechado para subir precios más de la cuenta. He visto precios que son exagerados, que no tienen ningún tipo de justificación. En una pescadería de Palma se vendían gambas a 145 euros. Es un derroche por mucho dinero que tengas. Está fuera de lugar».

Con todo, muchos establecimientos han tenido que instalar collarines antihurtos a las botellas de aceite, un producto que siempre ha sido de primera necesidad.

En relación al pescado, una trabajadora de la pescadería Pescados Beatriz cuenta que el pescado ha subido mucho debido al mal tiempo y al encarecimiento del petróleo. El salmón, en su caso, es el que más ha subido, pasando de 24 euros el kilo a 33. Debido a esto, asegura que «se nota que la gente gasta mucho menos y consume menos pescado».

Y es que el encarecimiento de la cesta de la compra provoca una disminución de la calidad de la dieta. OCU advierte que la inflación del aceite va a traer consigo una reducción de consumo de aceite de oliva que se verá sustituido por otros aceites. Por otro lado, Consubal explica que la subida de precios tendrá una repercusión importante en la salud de los consumidores.