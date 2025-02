Cerca de 50 animalistas se manifiestan en Palma para exigir el fin de la caza con perros

Cerca de 50 personas se han manifestado este domingo en la Plaza de España de Palma para denunciar la desprotección que sufren los perros de caza y reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad.

Y es que la Plataforma No a la Caza ha organizado una jornada de protestas en hasta 74 ciudades distintas de España y Europa. En el caso de Palma, la manifestación ha comenzado a las 12.00 horas en la Plaza de España, donde se han reunido cerca de 50 activistas animalistas.

En la concentración se han podido ver numerosas pancartas con mensajes como: «La caza no es diversión, solo tu disfrutas matando», «la caza no es un deporte porque alguien mata y alguien muere», «la caza no es una necesidad, ni tu ni tu cuñado cazáis por necesidad», «porque ellos no pueden elegir, pero tú sí».

¡Estamos en vivo en los puntos de encuentro de 74 ciudades de Europa a la vez! ¡Te estamos esperando! #74CiudadesNoAlaCaza #NoAlaCaza2F ¡Hagamos historia! https://t.co/8BDLI60YyL — Plataforma NAC #NoALaCaza (@plataforma_NAC) February 2, 2025

Denuncian que se hayan dejado fuera los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal

Esta es la 15ª vez que se preparan estas marchas coincidiendo con el fin de la temporada de caza, para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad, con una campaña que «muestra el maltrato severo al que se ven sometidos los perros usados para la caza en España».

La entidad animalista ha advertido de los efectos de haber dejado fuera de la Ley de Bienestar Animal a los perros usados en la caza, algo que, a su juicio, ya se están evidenciando. Cabe recordar que este tema dividió por completo al PSOE y Podemos a la hora de tramitar y aprobar la normativa.

«Miles de perros utilizados para la caza en España enfrentan un destino devastador, como es el maltrato, el abandono y, en muchos casos, la muerte. Sus vidas son reducidas a un simple instrumento desechable cuando ya no son útiles. Estas imágenes muestran la realidad que sufren, una realidad que no se puede seguir ignorando», han alegado.

La decisión de excluirles de la norma estatal ha asegurado que ha tenido un efecto «reactivo» en las leyes autonómicas para «desprotegerlos aún más», comentan desde la plataforma en referencia al ejemplo de La Rioja.

El gobierno riojano derogó la Ley 6/2018 de protección de los animales, donde los perros de caza, rehalas, animales auxiliares de caza y trabajo estaban protegidos por el marco legislativo autonómico.

A nivel europeo, también han apuntado que la situación es «preocupante». Desde la plataforma han incidido en que aunque la Comisión Europea ha propuesto una regulación para proteger a perros y gatos, que incluye a los perros usados para cazar, «existe el riesgo de que puedan introducirse excepciones que los excluyan, lo que replicaría el vacío legal generado en España».

Ante esta amenaza, han señalado la importancia de que el Parlamento Europeo, que aún puede presentar enmiendas hasta el 4/5 de febrero, mantenga estas protecciones. Las manifestaciones del 2 de febrero serán clave para «llamar la atención sobre este tema y evitar que más perros queden desprotegidos».