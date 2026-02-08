Un centenar de desalojados en Menorca en la zona donde la roca de un acantilado aplastó a un hombre

Un centenar de vecinos han sido desalojados en Menorca en la zona donde la roca de un acantilado aplastó a un hombre el pasado mes de enero. Son todos vecinos de los núcleos del Fonduco y de Cala Sant Esteve, en la zona del Puerto de Maó, que han tenido que dejar sus casas debido al riesgo de desprendimientos agravada por el mal tiempo, y por ahora, no podrán volver a ellas, hasta que se garantice que la zona vuelve a ser segura.

La Policía Local se ha encargado, en las últimas horas, de informar personalmente, uno por uno, a todos los vecinos afectados.

También se ha restringido el acceso y se ha instalado una barrera, para impedir el acceso de vehículos y personas. Este lunes está previsto iniciar las revisiones de las viviendas para tomar cualquier decisión.

Ocho familias de Cala Esteve ya fueron evacuadas el 27 de enero, tras la caída de una piedra de 20 toneladas del acantilado sobre un inmueble que ocasionó el fallecimiento de un hombre de 65 años.

El informe de RiscBal (Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de Baleares) pone de manifiesto la existencia de alto riesgo de desprendimientos en todo el entorno de la Cala Sant Esteve, una situación que se ve agravada por la inestabilidad meteorológica y las precipitaciones previstas.

Estas medidas fueron tomadas durante una reunión de coordinación en la que expusieron los informes elaborados por los servicios técnicos municipales sobre la situación de la Cala Sant Esteve y del Fonduco.

En el encuentro participaron el director general de Emergencias del Govern, Pablo Gárriz, acompañado de técnicos de la Dirección General y de la técnica de emergencias de Menorca, el alcalde de Es Castell, Lluís Camps, junto con la primera teniente de alcalde, los portavoces de los grupos políticos de la corporación municipal, así como el jefe de la Policía Local, el arquitecto municipal, el ingeniero municipal, el secretario y el técnico de Administración General (TAG).

El Ayuntamiento de Es Castell ha solicitado a la Conselleria de Presidencia del Govern la disponibilidad de un equipo técnico multidisciplinar que pueda reforzar el trabajo que ya se está desarrollando desde los servicios técnicos municipales, con el objetivo de afrontar esta situación de crisis con todas las garantías técnicas y de seguridad. Por ahora no se sabe cuándo podrán volver a sus casas estos vecinos.