La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, defendió este miércoles «el empuje y la fortaleza que han demostrado las empresas después de dos años de dura pandemia» tras participar en la II Cumbre Illes Balears-Comunitat Valenciana, que se celebra en el Museu de les Ciències Príncipe Felipe de la Ciutat de les Arts i de les Ciències de Valencia.

Para contrarrestar la elevada inflación de este 2022, Planas volvió a reclamar «una bajada de impuestos» para que «tanto las empresas como los ciudadanos vean aliviada la presión fiscal en sus balances económicos y en sus nóminas, respectivamente”.

La presidenta de la patronal balear formó parte del foro dedicado a la La alianza social contra la inflación. El diálogo social, junto con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y los portavoces de UGT y CCOO de ambas comunidades autónomas, informó la CAEB en un comunicado.

Planas aseguró que se trata de un diálogo social que «valoramos y consideramos imprescindible», si bien «en ocasiones se está utilizando de coartada porque en la práctica las decisiones más trascendentales se están adoptando de forma unilateral». Es el caso de «la reciente subida de las cotizaciones sociales o los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional», recordó

Durante su intervención, Carmen Planas adelantó que el informe de coyuntura de CAEB correspondiente al tercer trimestre de este año -que se presentará la semana que viene- muestra que «el crecimiento elevado que está viviendo Baleares este 2022, fruto de la caída tan profunda que sufrimos en 2020, se va moderando a medida que avanza el año. De hecho, prevemos que la economía balear finalizará 2022 sin haber recuperado toda la pérdida que provocó la pandemia».

La patronal explica que uno de los motivos de que la economía balear siga por debajo de los niveles prepandemia es el «efecto inflación, que preocupa mucho y ha condicionado la rentabilidad empresarial». Un ejemplo es la facturación en el sector Servicios, situada en un 12,1% por encima del 2019 en el tercer trimestre de este año. «Pero no hemos vendido más, aunque hayamos facturado más, ya que esta favorable evolución de la facturación se ha producido en un contexto en que los precios han aumento un 13,1%», apuntó Planas.

Aunque las empresas hayan aumentado su facturación tras una temporada positiva hasta mediados de noviembre, desde la CAEB insistieron en que «los sobrecostes de prácticamente todos los materiales y suministros hacen que la rentabilidad haya estado muy ajustada».

Planas señaló que tanto el Banco de España como organismos internacionales «están rebajando la previsión de crecimiento para 2023». «Esperamos que esta espiral inflacionista pueda estar controlada y/o normalizada en unos seis meses. Mientras tanto, seguirán las dificultades para familias y empresas», apostilló.

Convenios pendientes de renovación

Sobre los convenios colectivos pendientes de renovación, la presidenta de CAEB afirmó que necesitan «seguridad jurídica, estabilidad y no cambios de rumbo constantes, sin consenso». No obstante, manifestó que desde la patronal no se oponen a subir los salarios y que se está negociando cada convenio de forma individual «porque cada sector tiene sus tiempos y sus propias características. Pero adecuar el incremento salarial en función de la inflación supondría más paro y el cierre de muchas empresas».

Planas defendió de nuevo el pacto de rentas, que «es responsabilidad de todos. Gobierno, partidos políticos y agentes económicos y sociales. Y no sólo debemos hablar de rentas del trabajo, sino también de pensiones, de salario mínimo interprofesional, cotizaciones…».

Por último, concluyó su intervención diciendo que «el mejor escudo social es el empleo. Y para que haya empleo tiene que haber tejido empresarial saneado, competitivo y con alta productividad».