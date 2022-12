Campaña contra el español del Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol y de los espías del catalán en diferentes colegios de Cataluña, la Plataforma per la Llengua, que tiene lugar en plena polémica del colegio de La Salle de Palma por la expulsión de 30 alumnos de primero de Bachillerato por colgar una bandera española en el aula y negarse a retirarla, como le exigía la profesora de catalán.

La citada entidad ha distribuido en la capital balear toda una serie de carteles que son visibles en calles como la de General Riera, en cuya confluencia con Vía Alemania tiene este colectivo su sede en Palma, donde insta a la población a erradicar el castellano a pie de calle y a emplear, únicamente, la lengua catalana.

«¿Qué hago si una persona me habla en castellano?», recoge la pregunta en catalán del cartel de la plataforma que no indica nada sobre si el interlocutor del catalanohablante se dirigiera a él en inglés, alemán o en otra lengua. Exclusivamente, a los que le hablen en castellano.

La respuesta de la entidad independentista, que avaló el golpe de la Generalitat contra la Constitución en octubre de 2017, es tajante:

«Habla en catalán», impone la nueva campaña contra el castellano patrocinada por la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura del Govern balear.

Según la plataforma, ampliamente subvencionada por los socialistas de Baleares y a los que este año el Consell de Mallorca presidido por Catalina Cladera ha abonado un contrato de 241.000 euros para imponer el catalán en los pueblos de Mallorca, solo uno de cada diez ciudadanos de Baleares que son catalanoparlantes mantiene el catalán cuando en una conversación alguien se dirige a ellos en castellano.

Es por ello que en esta campaña instan a los catalanoparlantes de Baleares a seguir hablando en catalán. «Por suerte, te llevarás una sorpresa», apuntan asegurando que el 96,8% de los habitantes de las Islas Baleares entienden la lengua catalana. «Si respondemos en catalán, muchas veces, nos encontraremos que nuestro interlocutor también lo habla».

La campaña, que lleva por título Activados por la Lengua, insta a los catalanohablantes a «cambiar de actitud para poder detener la emergencia lingüística», dado que, según ellos, «sólo el 32% de hablantes habituales lo utiliza, por lo que el uso social del catalán se ha reducido en todos los territorios del dominio lingüístico».

Por ello, exigen a los baleares a reducir esta tendencia a la baja en el uso de esta lengua «utilizándola en tu día a día, de forma decidida, desacomplejada y valiente», y proponiendo seis gestos cotidianas para reivindicarla.

Habla en catalán «sea cual sea la lengua de tu interlocutor. Si alguien no te habla en catalán, no quiere decir que no lo entienda», es la primera de todas. Y después rematan con otras iniciativas, como exigir el catalán en aquellos servicios y establecimientos en los que no está disponible, reclamando el derecho a «vivir plenamente en catalán» y presentando reclamaciones, quejas y consultas para que la situación se revierta.

Y es que la imposición del catalán en las aulas de Baleares y la erradicación del castellano en las mismas, está provocando un retroceso en el uso cotidiano de la lengua catalana donde, según recientes estudios, sólo el 30,6% de los jóvenes de entre 15 y 24 años la utiliza en el ámbito escolar.