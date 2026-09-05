El camionero chileno que arrolló a seis coches en Palma tenía el permiso retirado por conducir drogrado y dio 12 veces la tasa de alcohol permitida

El camionero chileno de 63 años que el pasado jueves arrolló a seis vehículos en la Ma-13, autopista de Inca a la altura de Son Fuster, en Palma, tenía el permiso de conducir retirado desde abril por conducir bajo los efectos de las drogas, dictada por un juzgado de Barcelona. Además, tras el accidente, las pruebas de alcoholemia revelaron una tasa doce veces superior a la permitida, un hecho muy grave a sabiendas de que se trata de un conductor profesional. Un día antes del siniestro, la Guardia Civil ya lo había interceptado en el puerto de Palma al comprobar que circulaba pese a no tener autorización para conducir.

El caso adquiere así una nueva dimensión a medida que avanzan las pesquisas. El hombre, que trabajaba habitualmente realizando la ruta entre Barcelona y Mallorca al volante de vehículos de gran tonelaje, había sido privado judicialmente del derecho a conducir y, pese a ello, continuó circulando.

La retirada del permiso se produjo después de una condena dictada por un juzgado de Barcelona. El camionero había sido condenado en julio de 2025 por un episodio relacionado con la conducción bajo los efectos de las drogas. La pérdida efectiva del permiso se produjo el pasado mes de abril.

Pero la situación ya había vuelto a quedar en evidencia apenas unas horas antes del accidente. A primera hora del miércoles, la Guardia Civil interceptó al camionero en el puerto de Palma cuando se encontraba al volante de un camión Renault Magnum 500. Los agentes comprobaron que tenía el permiso retirado y procedieron a imputarle un delito de quebrantamiento por conducir pese a la prohibición. Pese a esa intervención, el conductor volvió a ponerse al volante.

Tras desplazarse hasta Alcúdia, el camionero emprendió de nuevo el trayecto hacia Palma. El jueves por la mañana circulaba por la autopista de Inca cuando se encontró con una retención a la altura de la capital balear. Eran aproximadamente las 8.45 horas cuando se produjo el accidente.

Los vehículos que circulaban por delante se encontraban detenidos o prácticamente parados debido a la congestión del tráfico. El tráiler no consiguió detenerse a tiempo y embistió a varios coches, provocando una colisión en cadena.

El impacto alcanzó a un total de seis vehículos y obligó a movilizar a los servicios de emergencia. Dieciséis personas resultaron heridas como consecuencia del accidente, aunque el siniestro pudo haber tenido consecuencias todavía más graves debido al tamaño y al peso del camión implicado.

Fue entonces cuando los agentes sometieron al camionero a las correspondientes pruebas de alcoholemia. El resultado fue extremadamente elevado: la tasa detectada multiplicaba por doce el límite permitido.

Después del accidente, el camionero fue detenido por la Guardia Civil de Tráfico y puesto a disposición judicial. La gravedad del siniestro, el elevado resultado de la prueba de alcoholemia y el hecho de que estuviera conduciendo pese a tener el permiso retirado fueron algunos de los elementos que rodearon su comparecencia ante la jueza.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma decretó finalmente su ingreso en prisión provisional. El camionero está investigado por varios delitos, entre ellos delitos contra la seguridad vial, desobediencia grave y lesiones.