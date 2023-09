Caixaforum Palma estrena en la Nit de l'Art una original sinfonía creada a partir del sonido Walt Disney.

La Fundación «la Caixa» inaugurará en Caixaforum Palma la instalación audiovisual Silly Symphony, concebida por el artista Martin Vitaliti y que propone un viaje por el proceso de producción en cadena de los dibujos utilizados en las primeras producciones de Walt Disney.

Silly Symphony se inaugurará el próximo viernes 22 en las 17.00 horas y contará con la presencia del artista Martin Vitaliti. La instalación se podrá visitar en Caixaforum Palma hasta el 9 de noviembre.

Esta exposición forma parte de las actividades que el centro cultural ofrece con motivo de la Nit de l’Art el 22 y el 23 de septiembre, donde un año más abrirá sus puertas a partir de las 17.00 y hasta las 23.00 horas, con una programación que incluye una mesa de debate, un taller, un concierto en pequeño formato y visitas a las exposiciones. Un amplio abanico de actividades con el objetivo de acercar el arte contemporáneo al público de la ciudad de Palma.

Una sinfonía audiovisual a partir de la factoría Disney

Silly Symphony toma el título de una serie de cortometrajes producidos por Walt Disney entre 1929 y 1939 y nace de la apropiación de estos primeros dibujos animados con sonido sincronizado que marcaron el inicio de la edad de oro de la animación estadounidense. Con esta instalación audiovisual, Martín Vitaliti busca poner de relieve el proceso de producción en cadena de los dibujos utilizados para estas primeras animaciones. En concreto, se centra en la repetición de secuencias y movimientos de los personajes, seleccionando -entre centenares de animaciones de aquella época-, los instantes en los cuales los dibujantes reutilizaban los mismos dibujos.

Vitaliti es un artista visual que ha centrado su obra en el análisis de los códigos que rigen el lenguaje del cómico. Su investigación, que le ha permitido examinar también el proceso creativo del cine de animación, lo ha llevado a realizar ahora esta original propuesta. En esta instalación audiovisual Vitaliti ha intervenido digitalmente los antiguos cortometrajes de Walt Disney sobredibujándolos, fotograma a fotograma, e introduciendo una luz intermitente que alarga su duración, con el resultado que altera su percepción y descodifica su lectura.

La presentación de la instalación, con las pantallas dispuestas en filas en el suelo, hace referencia a los tableros para dibujar utilizados en los estudios. Con todo esto, el artista destaca la dimensión alienadora del trabajo que estos bucles repetitivos suponen y que se generaron como estrategia para aumentar el rendimiento de la cadena de producción y maximizar así los beneficios.

Con el sonido original de cada animación, Vitaliti crea una especie de orquestación que fusiona todas las melodías en un intento de crear una sinfonía. El artista establece una analogía entre el engranaje de esta obra y el mundo contemporáneo, que percibe como una especie de maquinaria que no cesa. Aunque parece estar al lado del colapso, nunca consigue detenerse, no tiene fin.

Silly Symphony es una obra que la Fundación «la Caixa» acaba de adquirir para incorporarla a la Colección de Arte Contemporáneo y que se podrá ver en el centro cultural hasta el 9 de noviembre.

Actividades paralelas en la Nit de l’Art

Para completar esta muestra audiovisual, la programación de Caixaforum Palma para la Nit de l’Art ofrecerá el 22 de septiembre la mesa redonda ¿Hay mecenas para el mañana?, que pretende reflexionar sobre el papel del mecenazgo en el arte. Para hacerlo, participarán protagonistas del ámbito del arte contemporáneo: Ninfa Obispo, jefa de las Colecciones de Arte de la Fundación «la Caixa»; Antonia M. Perelló, jefe de la Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA); Lorena Pérez-Jácome y Javier Lumbreras, coleccionistas e impulsores de Collegium, Centro de Creación, Investigación y Exposición de Arte Contemporáneo de Arévalo (Ávila), y Chus Martínez, directora de la Institute of Art de la FHNW Academy of Art and Design de Basilea.

En esta edición, la Nit de l’Art también incluirá el 23 de septiembre otras actividades gratuitas pensadas para todos los públicos, como por ejemplo el taller familiar De la imaginación a la gran Pantalla. Se trata de una propuesta sobre el lenguaje y el proceso cinematográfico donde el público familiar podrá aprender a hacer un cortometraje fantástico. La misma noche también se podrá disfrutar del microconcierto de Olga Basanta, cantante, violista, pianista y compositora con un repertorio de canciones propias que se mueven entre el pop, el folk y la world music.

Además, el público que se acerque en el centro cultural también tendrá una nueva oportunidad de visitar la exposición El jardín de Anglada-Camarasa, una muestra que explora los diferentes papeles que Anglada-Camarasa asignó a las flores y el vínculo con sus etapas vitales y pictóricas.