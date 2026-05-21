La brillante idea de tres mallorquines para que los coleccionistas intercambien cromos de fútbol y terminen su álbum

El fútbol humilde de barrio y las buenas ideas suelen compartir el mismo terreno de juego. Todo comenzó una tarde cualquiera, tras finalizar una de tantas pachangas de fútbol entre amigos. Mientras recuperaban el aliento y compartían unas cervezas, a Alberto, Marcos y David, tres mallorquines amantes del coleccionismo, se les encendió la bombilla.

Fue en ese preciso instante donde germinó la semilla de lo que hoy es una realidad. Se propusieron el ambicioso reto de fundar una página web y una aplicación móvil capaces de conectar a miles de coleccionistas de todos los rincones de España para facilitar el tradicional intercambio de cromos de fútbol.

Bajo esta premisa han dado vida a cambiocromos.com, un espacio digital diseñado específicamente como una comunidad solidaria y eficiente. En esta plataforma, cualquier usuario tiene la oportunidad de ofrecer un cromo repetido a cambio de conseguir, por fin, esa escurridiza última pieza que se resiste a salir en los sobres. «La lanzamos hace dos meses y ya tenemos unos 800 usuarios aproximadamente», asegura entusiasmado David, quien se ha encargado de liderar toda la parte técnica del proyecto.

La plataforma destaca principalmente por su sencillez y por su utilidad práctica. «Esta página lo que te permite es poner un anuncio de tus cromos repetidos o buscar anuncios de los cromos que te faltan para intercambiarlos con gente que está cerca de donde estás, aunque también se puede hacer a distancia y luego mandarlos por correo», explica David a este periódico.

Para garantizar una experiencia fluida, la web tiene habilitado un chat interno para que los coleccionistas se comuniquen directamente de forma segura y coordinen los intercambios según sus propios acuerdos. Además, la interfaz permite a la gente filtrar cómodamente por colecciones específicas y hacer públicos sus listados de cromos repetidos.

Por otra parte, esta idea resulta altamente atractiva para los amantes del tracking, ya que la herramienta permite realizar un seguimiento exhaustivo y digitalizado de cualquier colección. Los usuarios pueden registrar minuciosamente los jugadores que ya poseen y aquellos que faltan por llegar a sus álbumes, dando cobertura a las colecciones más populares del mercado como Panini y Adrenalyn.

De momento, la página está enfocada a las colecciones de fútbol, aunque sus creadores no cierran las puertas a albergar otros deportes en el futuro, e incluso a ir más allá del ámbito deportivo. «La gente ha empezado a poner anuncios y colecciones de La Sirenita, de Pokémon y de otras cosas de este estilo. Nuestra idea es ir ampliando el contenido progresivamente», concluye con optimismo.