Al borde de la muerte: rescatado un matrimonio octogenario que se negaba a abandonar su casa con el garaje envuelto en llamas en Formentera

Momentos de máxima tensión en Formentera. Un hombre de 86 años y una mujer de 80 tuvieron que ser rescatados por la Guardia Civil después de que un incendio de considerables dimensiones se declarara en un garaje anexo a su vivienda y amenazara con propagarse al inmueble. La presencia de varias bombonas de butano en el interior del garaje elevó todavía más el peligro durante la intervención.

El dramático suceso ocurrió el pasado 9 de septiembre, alrededor de las 20.30 horas, cuando la Guardia Civil recibió un aviso alertando de un incendio en una vivienda de Formentera. Los agentes se desplazaron rápidamente hasta el lugar para comprobar la situación y se encontraron con un escenario especialmente delicado.

A su llegada, el fuego se encontraba plenamente activo en el interior de un garaje anexo, con un elevado riesgo de que las llamas terminaran alcanzando la vivienda. El incendio avanzaba en una zona muy próxima al inmueble y los agentes tuvieron que actuar con rapidez ante la posibilidad de que la situación se agravara.

Pero la escena que encontraron los guardias civiles al acceder al jardín aumentó todavía más la preocupación. El hombre, de 86 años, se encontraba intentando hacer frente a las llamas con una manguera de jardín, exponiéndose directamente al fuego. Mientras tanto, su esposa, de 80 años, permanecía en el interior de la vivienda.

La situación se volvió todavía más peligrosa cuando los agentes comprobaron que había varias bombonas de butano en el interior del garaje. La presencia de estos recipientes, en una zona donde el fuego estaba completamente activo, incrementaba considerablemente el riesgo para el matrimonio y para los propios efectivos que estaban interviniendo.

Ante la magnitud de las llamas y el peligro de propagación, los guardias civiles requirieron al matrimonio que abandonara inmediatamente el inmueble y se pusiera a salvo. Sin embargo, según ha informado el Instituto Armado, los dos octogenarios se negaron inicialmente a abandonar la vivienda, pese a la cercanía del incendio y al riesgo que suponían las bombonas de butano.

Los agentes no dudaron entonces en intervenir para garantizar su seguridad. Finalmente, evacuaron al matrimonio hasta una zona segura, suficientemente alejada del inmueble, evitando que ambos continuaran expuestos tanto a las llamas como al peligro derivado de las bombonas almacenadas en el garaje.

La intervención permitió poner a salvo a los dos vecinos mientras los servicios de emergencia se movilizaban para controlar el incendio. Posteriormente, al dispositivo se incorporaron una patrulla de la Policía Local, una ambulancia y efectivos de Bomberos, que acudieron con dos camiones motobomba y un vehículo pickup motobomba.

Los bomberos se hicieron cargo de las labores de extinción para controlar las llamas y evitar que el incendio pudiera propagarse al resto del inmueble. La rápida actuación de los agentes de la Guardia Civil en Formentera resultó clave para sacar al matrimonio de la zona de peligro.

Lo que comenzó como un incendio en un garaje pudo haber terminado en una situación mucho más grave. Dos personas de 80 y 86 años quedaron expuestas a un fuego de grandes dimensiones y a la presencia de varias bombonas de butano, pero finalmente pudieron ser evacuadas y trasladadas a un lugar seguro.

Una intervención de máxima tensión que evitó que el incendio en Formentera terminara en una auténtica tragedia.